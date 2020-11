El ex gobernador y actual integrante del directorio de YPF, Celso Jaque aseguró que jamás renunció ante el Coirco a realizar el trasvase de aguas del río Grande al Atuel y así desmintió al actual mandatario mendocino Rodolfo Suárez.

“Jamás pedí que no se haga el trasvase. Es realmente algo que me sorprendió mucho (lo dicho por Suárez), porque eso no es cierto” afirmó Jaque en diálogo con Ser y Hacer de Malargüe.

Tras los reclamos de las cámaras empresarias de San Rafael y General Alvear para que junto con la construcción de la presa Portezuelo del Viento se avance con el trasvase para aumentar la oferta hídrica en el sur mendocino, Suárez en su discurso en la Fiesta Nacional de la Ganadería desterró toda posibilidad de realizar la obra aduciendo que Jaque ya había renunciado a esa posibilidad de manera formal ante el comité de cuenca.

“En 2011 por nota al Coirco el gobernador Celso Jaque renunció expresamente a hacer el trasvase. Nosotros no vamos a renunciar a la idea de trasvase pero debemos tener en cuenta como son las cosas objetivamente porque a partir de la renuncia que hizo Celso Jaque ante el Coirco, Mendoza debe hacer Portezuelo del Viento sin el trasvase”, afirmó el Gobernador en la Fiesta de la Ganadería.

El exgobernador Celso Jaque.

Ante estas manifestaciones, el ex mandatario provincial retrucó: “En 2011 habíamos hecho el llamado a la licitación por Portezuelo del Viento, más todo lo que significaba el trasvase al Atuel y una de las cosas por las que no adjudicamos en ese momento fue porque la Legislatura de Mendoza no trataba el acuerdo que habíamos firmado con La Pampa, que justamente contemplaba el trasvase”.

“El llamado a licitación (en 2011) era completo, por eso me sorprendió cuando en el nuevo llamado sólo se incorporaba lo que tiene que ver con Portezuelo del Viento sin el trasvase. Jamás firmé nada que tuviera que ver con renunciar a algo que, para mí, era fundamental para el desarrollo el sur mendocino”, insistió Jaque en la charla con el portal malargüino.

“Sí quiero dejar en claro que cuando hicimos el llamado a licitación para la construcción de la obra, en mí gobierno, contemplaba la construcción de Portezuelo del Viento más el trasvase del Río Atuel. Incluso estaba muy claro allí, en ese convenio que habíamos firmado con La Pampa” agregó el ex gobernador.

Por último Jaque consideró que el trasvase del río Grande al Atuel es fundamental porque “lo que nosotros necesitamos es generar la incorporación de mayor cantidad de tierras al regadío. Pero fundamentalmente porque a Mendoza le corresponde un tercio de las aguas de Río Grande, y entonces de alguna manera tenemos que tratar de dejarla en la provincia. Solamente en la presa no se están utilizando las aguas que le corresponden para riego en Malargüe, San Rafael y en Alvear”.