Estadio Malvinas Argentinas para el Sub 20: qué pasó luego de la polémica por el cambio de nombre

Este viernes, 10.45 horas, se realiza el sorteo del Campeonato Mundial Sub 20, el cual se realizará en nuestro país del 20 de mayo hasta el 11 de junio, tras la determinación de la FIFA luego de quitarle la organización a Indonesia por temas políticos. Y, hoy con el sorteo de los grupos, también quedarán oficialmente confirmados los cuatro estadios que acogerán a las diferentes selecciones en Argentina. Uno de ellos el Malvinas Argentinas, por el cual se armó todo un revuelo por el nombre que prefiere la FIFA.

La polémica se originó luego de la inspección del Mundialista mendocino. Allí, la FIFA habría ordenado a la gobernación mendocina a cambiar el nombre del estadio Malvinas Argentinas, para ser llamado “Estadio Mendoza”, según informó el periodista de Canal 9 de la provincia Ricardo Rodríguez.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional y local desmintieron esta versión, incluso catalogándola como “malintencionada”. Y aclararon que no se trata de cambiar el nombre, sino de una geolocalización de grupos.

Qué se dijo desde la Nación

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, desmintió la versión de un supuesto pedido de la FIFA para cambiar el nombre del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para el Mundial sub 20.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario nacional aclaró que no hubieran “aceptado bajo ningún concepto” esa posibilidad.

”Participé de las reuniones con los delegados de FIFA, con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y en ningún momento se mencionó la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio Malvinas Argentinas de Mendoza”, escribió Lammens.

”Y si eso hubiera pasado no lo hubiéramos aceptado bajo ningún concepto”, remarcó.

Lammens y Chapetta, Twitter Foto: Twitter

La postura local del nombre Malvinas Argentinas, tras la polémica mala información

Desde el gobierno provincial también desmintieron el pedido y aclararon que, a fines oficiales, la FIFA siempre utiliza el nombre de las sedes de sus torneos en lugar de los nombres oficiales asignados, algo que aplica para todos los estadios independientemente de cuál sea el motivo de su nomenclatura: “En la visita que la FIFA hizo a Mendoza junto con AFA explicaron en un momento que la denominación de los estadios en los Mundiales llevan el nombre de la ciudad. No fue una conversación tensa, ni un conflicto, ni un tema de debate. Nos pareció natural que lleve la marca de nuestra provincia”, sostuvo a La Noción, Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia.

“Después lo consulté con el presidente de AFA y lo van a nominar oficialmente ‘Malvinas Argentinas’, porque ellos están acostumbrados. No cambia el nombre del estadio, sino la denominación para este Mundial Sub 20″.

Por otra parte, Chiapetta lamentó entendiendo “que alguien lo ha hecho con mala intención, es un tema sensible. Sabiendo que es así lo han comunicado intencionalmente mal. No me preguntaron y salieron con eso, yo no comuniqué nada, no lo hablé con nadie. Salió con esa naturalidad entre tantas cosas que estábamos acordando para ser sede en las reuniones. Alguien lo tomó y lo ha comunicado de manera malintencionada. Espero que se aclare y no genere un conflicto con excombatientes”, lamentó.

Cuándo y cómo será el sorteo de los grupos del Mundial Sub 20

El sorteo se llevará adelante este viernes 21, en Zurich, Suiza. Allí se harán presente el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

En el Mundial participarán 24 países, por lo que las bolillas correspondiente a cada seleccionado ubicados en cuatro bombos diferentes. Y a medida que se vayan extrayendo, se conformarán los cruces de la primera fase, que estará compuesta por seis grupos con cuatro selecciones cada uno.

El dato curioso es que la Selección Argentina, que no había clasificado al certamen, será cabeza de serie del grupo A por ser el país organizador.

Cuáles son los cuatro bombos

Bombo 1: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal.

Bombo 2: Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur.

Bombo 3: Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak.