Tras el reclamo de los gremios y la firma del aumento por decreto para los trabajadores estatales de la provincia, el gobernador Rodolfo Suarez confirmó el pago de un bono de 28 mil pesos para los trabajadores de la Salud de la provincia. El pago será en cuatro cuotas y comenzarán a abonarlo el 10 de agosto.

Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) repudiaron el aumento por decreto emitido por el Ejecutivo y fueron contundentes al rechazar el bono que la ministra de Salud había prácticamente confirmado que otorgarían y hoy el Gobernador oficializó.

Ante esta situación, el gremio repudia el bono porque consideran que, una vez finalizado el año, el monto no será contemplado como base para cualquier negociación futura. “El tema radica es que son No Remunerativos y No Bonificables, tienen cero costo en algunos Aportes y Contribuciones del Gobierno y lo que es más importante, volverían a repetirse como nuevos ‘aumentos’ para el 2022″, indicaron desde Ampros.

Pese a los reclamos y al rechazo de este incentivo, Rodolfo Suarez confirmó este lunes en horas de la mañana el pago del mismo y dio detalles del monto y las formas de pago.

“El personal de la salud ha realizado un gran esfuerzo y lo sigue haciendo en la lucha contra la pandemia que azota al mundo. Seguramente no hay reconocimiento suficiente ante el enorme trabajo, vocación y excelencia en el servicio”, comentó el Gobernador en su cuenta de Twitter.

Y resaltó: “Desde el Estado, en base a una estricta política de austeridad, ofrecemos un reconocimiento a todos los que cumplieron tareas relacionadas con el Covid-19, de forma efectiva en los establecimientos públicos de salud”.

El pago costa de un bono de 28 mil pesos, a pagar en cuatro cuotas a partir del 10 de agosto. Esto implica una “erogación aproximada de 540 millones de pesos de las arcas del Estado, destinados a quienes han enfrentado cara a cara este terrible flagelo de la humanidad”, explicó Rodolfo Suarez.