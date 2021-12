Mendoza será sede del test march entre Los Pumas y Australia, que se enfrentarán el 13 de agosto, en el estadio Malvinas Argentinas. Así quedó confirmado por la Unión Argentina de Rugby quien dio a conocer el calendario del próximo año.

Los Pumas se presentaron por última vez el 25 de agosto de 2018, por la segunda fecha del Rugby Championship. El equipo argentino, liderado por Mario Ledesma, triunfó contra Sudáfrica en el Malvinas Argentinas, con un triunfo de 32 a 19.

Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR: “Los Pumas van a volver a Mendoza”

El presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, confirmó: “Es una enorme alegría poder confirmar que Los Pumas van a volver a jugar en Mendoza y nada menos, que ante el poderoso equipo de Australia”.

“Mendoza es una provincia donde nos sentimos como en nuestros propios clubes y además, el seleccionado nacional tiene muy buenos recuerdos de triunfos importantes que ha conseguido en el Estadio Malvinas Argentinas”, remarcó Marcelo Rodríguez.

Agenda de los Pumas: en el 2022 disputará tres compromisos frente a Escocia y luego, entre el 6 de agosto y el 17 de setiembre, se disputarán 3 encuentros por el Rugby Championship (el certamen finaliza el 24 de setiembre visitando Sudáfrica). Las sedes confirmada son Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza y Buenos Aires.

Ventana de julio: 2 de julio Los Pumas vs Escocia en Jujuy (Estadio 23 de Agosto), 9 de julio Los Pumas vs Escocia en Salta (Estadio Padre E. Martearena), 16 de julio Los Pumas vs Escocia sede por confirmar.

Rugby Championship: 6 de agosto Los Pumas vs Australia en San Juan (Estadio del Bicentenario), 13 de agosto Los Pumas vs Australia en Mendoza (Estadio Malvinas Argentinas), 17 de setiembre Los Pumas vs Sudáfrica en Buenos Aires (en Vélez).

Mario Ledesma, head coach remarcó: “Nos provoca una enorme alegría saber que vamos a volver a jugar en la Argentina. Lo estábamos necesitando, porque nos da una motivación especial, diferente. Jugar sintiendo el apoyo y el afecto del público, nos da un plus impresionante”.

Por su lado, el capitán de Los Pumas, Julián Montoya dijo: “Es una alegría muy grande para todos nosotros, como equipo y como seleccionado, tener de nuevo la oportunidad de jugar con nuestra gente en las tribunas y especialmente después de lo que fueron estos últimos años. Pero no podemos quedarnos en los que pasó; tenemos que mirar para adelante y el hecho de saber de que tenemos seis partidos en la Argentina nos llena de ilusión y de alegría. Fuente: Deportes Mendoza.