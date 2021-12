Giuliana Ferro hace unos días realizó un posteo en su cuenta @dislexiaytdah que se volvió viral. Se trata de la foto de una conocida carta de un directivo a los padres de una escuela en época de exámenes finales. En escasos tres días, sumó casi 80 mil “me gusta”, entre ellos el de varios famosos como Stefi Roitman, la China Suárez y el youtuber Lionel Ferro.

La cuenta de Instagram fue creada para ayudar concientizar e informar sobre dislexia, TDAH y discalculia, según expresa Giuliana en su biografía. En el perfil comparte varias imágenes con frases e incluso posteos que hacen instagramers o famosos.

El posteo que se viralizó es una carta de un directivo que le habla a los padres de un colegio y los llama a la reflexión en época de exámenes. En ella les dice: “Los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien; es comprensible. Sin embargo, recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista, que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no les importa, hay un atleta... cuya aptitud física es más importante que la química...”.

La foto con 79.438 me gustas

La imagen supera hoy los 79 mil “me gusta” y tiene 854 comentarios, pero lo que sorprendió fue la repercusión en las redes de los famosos. La primera persona que compartió el post en sus historia fue La China Suárez. En el día de ayer se sumaron a los compartidos Stefi Roitmain, Lionel Ferro y la modelo Sofía Fernández.

Giuli le agradeció el gesto

La foto de la publicación viene dando vuelta por las redes hace algunos años. “La saque del facebook del pediatra Gustavo Abichacra, presidente de Disfam Argentina, que es la fundación de dislexia del país”, expresó Giuliana a Vía Mendoza.

La joven mendocina decidió subir la imagen luego de verla en su perfil porque estamos en fechas de exámenes y le gustó lo que decía. “Nunca pensé que se iba a volver viral esa carta”, agregó.

Giuliana Ferro es una chica que tiene dislexia y otros tipos del trastorno del aprendizaje. Para ella la imagen tomó relevancia por lo que dice. “Independientemente si les va mal en una materia, hay que buscar el lado bueno en el que destaque cada uno”, afirmó.

El diagnóstico y la importancia del apoyo

La joven guaymallina fue diagnosticada cuando era niña, los resultados afirmaban que tenía dislexia. El saber qué es lo que tenía y la poca información que había sobre el tema la llevó a investigar sobre este trastorno de aprendizaje. Así, ella descubrió que la dislexia es una alteración en la capacidad de lectura, donde se confunden o alteran el orden de letras, sílabas o palabras.

Ella expresa que no se avergüenza ni se victimiza por lo que ella vive, al contrario, se esfuerza aún más y quiere ayudar.

Con el tiempo recibió dos diagnósticos más, la discalculia, que es la dificultad en la correcta adquisición de habilidades en las matemáticas, y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Giuliana cuenta que de su primer diagnóstico mucho no recuerda, pero que su madre y familia siempre la apoyaron.

Giuli resalta la importancia de saber actuar luego de que un hijo sea diagnosticado con algún trastorno del aprendizaje; por eso, creó su Instagram y día a día brinda información a través de su propia experiencia.