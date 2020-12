Uno de los abogados de la familia de Florencia Romano, Cristian Vaira Leyton, destacó que “la responsabilidad es de la operadora, del supervisor, del jefe de CEO y de quien corresponda”. El letrado habló luego de constituir como querellantes en la causa por el femicidio de la adolescente en Guaymallén a sus representados.

El abogado se refirió específicamente a la fallida actuación de la auxiliar Soledad Herrera, la policía que operaba en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) cuando entró una llamada al 911 denunciando “violencia de género”, y que sin razón alguna, cortó la comunicación.

Más adelanta manifestó a los periodistas que “La responsabilidad de Estado es enorme. Se le quitó la chance de que Florencia estuviera viva y eso es imperdonable”, indicando que “la responsabilidad no se puede cortar por lo más fino”, haciendo referencia a que no solo se debe investigar a la operadora sino también a las autoridades superiores. “El 911 funciona mal” y aportó un caso de un accidente con fallecidos que el CEO no aportó la información a la Fiscalía de Tránsito sobre una declaración del hombre que luego fue imputado. Fuente Los Andes