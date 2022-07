El mieércoles en la mañana uno de los peores finales se materializó cuando la policía encontró un cuerpo en la zona donde buscaban a Agostina Trigo. La joven había ido a un trabajo como niñera el domingo a las 20:30, luego de eso se perdió el contacto.

La repercusión en las redes por la difusión de su búsqueda tocó a muchas mujeres. Entre ellas a las dos actuales representantes de la Vendimia 2022.

Tanto Natasha Sánchez Reina Nacional de la Vendimia, como Giuliana Pilot Virrerina Nacional de la Vendimia pidieron justicia por el femicidio de la joven madre.

Desde Santa Rosa, la soberana publicó en sus historias de Instagram tras enterarse del femicidio un posteo que dice “Harta de vivir con miedo, harta de no poder salir tranquila, harta de no saber si volvemos. Justicia por Agostina”.

Posteo de Natasha Sánchez, Reina Nacional de la Vendimia. Foto: Instagram Natasha Sánchez

La representante de Maipú realizó por el mismo medio su apoyo al pedido. Luego de la trágica noticia de la sanmartiniana acompañó la publicación del hallazago del cuerpo con la frase: “Cada vez más miedo de salir a la calle”.

Posteo de Giuliana Pilot, Virreina Nacional de la Vendimia. Foto: Instagram Giuliana Pilot

En la siguiente imagen reposteó una foto de ella con un cartel de “Basta” que publico la Comisión de Reinas de Maipú. Desde COREMAI pidieron “Basta de matarnos. Basta de salir con miedo. Nos queremos vivas y libres” junto a fotos de las reinas departamentales.

Pedido de "Basta" junto a COREMAI. Foto: Instagram Giuliana Pilot

Ex soberanas que piden justicia

No es muy común que las representantes de Vendimia se pronuncian en temas que involucran al feminismo o los femicidios. Una de las primeras en pronunciarse a favor de las mujeres fue Rocío Valvidia, soberana en 2015.

Rocío Valdivia Tonini\u002E exreina nacional de la Vendimia\u002E Foto: MendozaPost\u002E

“Tengo el cuerpo estremecido. Me duele el alma. Me duele ese hijo que la esperaba, esa abuela. Me duele como le arrebataron las ganas de tener un futuro mejor. Me duele como se cagan en nosotras, como nos descuidan, como valemos nada. Me duele ser mujer” posteó en Twitter.

Espacio Contemporáneo de Arte ECA Retrato de Mayra Tous, Reina Nacional de la Vendimia Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto: Ignacio Blanco

Otras ex mandatarias también hicieron sus publicaciones. Como la Reina 2020 - 2021 Mayra Tour: “Acá estoy, armando el noticiero del mediodía con una tristeza profunda, con un nudo en el pecho. Hoy somos una menos, ya no podemos vivir en paz”.