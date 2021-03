Pese a pandemia, la Feste in Piazza se realizará igual en la Plaza Italia, pero con modificaciones. Este año será bajo la modalidad take away, a fines evitar la aglomeración de personas por el coronavirus, y solo venderán comida y no habrá espectáculos artísticos.

La Feria Gastronómica Italiana será en la Plaza Italia, donde podrán adquirirse surtidos platos típicos, como así también postres y bebidas bajo la modalidad take away (tome y lleve).

Festa in Piazza mendoza

El evento cultural y gastronómico de las regiones italianas se llevará a cabo los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 18 a 23.30. Así, durante tres noches, la colectividad italiana volverá a compartir sus tradiciones y sabores.

En esta modalidad de pandemia, con la aplicación del protocolo covid-19 y todas las medidas de higiene y prevención, se disfrutarán muchas exquisiteces con el formato take away. Pizza calabresa, variados paninos, piadinas, pastas, tiramisú, lasagna, cannoli, farinatta, chorizo a la pomarola, serán algunos de los platos típicos que se podrán degustar.