Florencia Aise una vez más impactó con su obra al mostrar los autorretratos que hizo con su propia sangre para su última muestra. La artista mendocina realizó cuatro cuadros con esta técnica y una de ellas la compró un importante coleccionista argentino de arte.

La pintora inauguró a fines de noviembre en Buenos Aires la exposición Home Sweet Home, la que asegura ser “la más importante” de su carrera. Allí, presentó 20 de sus exclusivas obras, con ella como principal protagonista, y la muestra culmina con cuatro autorretratos “felices” hechos con su sangre.

Florencia Aise pintó cuatro autorretratos con su propia sangre.

Acerca de cómo nació la idea de usar su sangre en sus pinturas, Aise explicó: “Hice una performance para un cuadro en el que salgo como llorando sangre y me saqué un poquito. Al ver lo que me sobró, para mí era tinta roja, perfecta”.

En ese momento, se sacó la cantidad de sangre que le permitieron los médicos y lo que le sobró lo transformó en 4 obras de arte de 50cm x 35 cm/ 13,77in by 19,68in.

“La mujer que me sacó sangre me dijo ‘ya que estás por qué no te haces plasma’. Entonces la licuó, me puso plasma en el cuerpo y en la cara, y con lo que quedó pinté”, comentó. Y agregó: “Debo haber usado entre 6 y 7 tubitos que estaban a la mitad, fue muy poco”.

Críticas positivas y negativas a los autorretratos de sangre

La artista compartió la obra en su cuenta de Instagram y recibió todo tipo de comentarios. Uno que se repitió fue la crítica acerca de por qué no donó esa sangre, en lugar de usarla para pintar. Ante estas acusaciones, Aise explicó que no puede donarla por su peso y porque tuvo hepatitis.

Además, recibió mensajes en los que tildaron “macabro” haber usado sangre para una obra, a la lo que ella contestó que en lugar de tirarla, la usó.

Respecto a la consulta que le hicieron acerca de cómo manejó el tema del “olor” que despide la sangre, contó que “en algún momento sale, pero le puse varias capas de barniz”.

Las cuatro obras de Florencia Aise impactaron en el mundo del arte, ya que recibió excelentes devoluciones de parte de curadores y expertos, entre ellos el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. La mayoría consideró que la obra se vuelve aún más valiosa con esta “tinta” ya que “tiene todo el ADN del artista”.

“Muchas veces dicen que el coleccionista no solo compra la obra, sino que compra al artista, y esto es literal. Una de las obras se vendió al instante y la compró un gran coleccionista (que prefirió no revelar) porque sabía que es más valiosa”, confesó Aise.

Cuando comenzó a armar la obra de la sangre, decidió terminar esta muestra “con retratos felices hechos completamente con sangre”. “El mensaje es un poco que a pesar de tanta sangre, la felicidad es una decisión, cada uno decide o no ser feliz en cada momento de la vida”, argumentó la artista.

Home Sweet Home, la muestra de arte más importante de Florencia Aise

A fines de noviembre, Florencia Aise inauguró su última muestra en Buenos Aires en la que se “desnudó” internamente. En sus trabajos expresó parte de su historia personal y la de muchas mujeres que lo dan todo por su familia, incluso poniendo en riesgo su propia salud.

“Habla mucho de los pormenores o conflictos intrafamiliares. Cuánto entrega una madre para que los demás sean felices y en eso hay mucho de su salud. Y de cuántas cosas callamos las mujeres dentro de un hogar”, comentó al respecto. También buscó reflejar el maltrato y la violencia de género puertas adentro de un hogar.

En los cuadros hay algo de ella y de lo que vivió como mujer, madre, esposa y pareja. “Pinto por impulso. Más allá de que las obras no sean abstractas, se me vienen imágenes a la cabeza y necesito plasmarlas. Y esto pasó con los retratos más fuertes o dolorosos”, resaltó.

Uno de los cuadros de su muestra Home Sweet Home.

“No he sido una mujer golpeada, pero en algún punto todas sufrimos eso del patriarcado. De no decir, no hacer, no mostrar o no sonreír de más”, expresó.

Y destacó que muchas mujeres se contactaron con ella para expresarle que se habían sentido identificadas con sus trabajos.

La muestra de Florencia Aise fue una de las más exitosas del año, dicho por los expertos, y muchos de los cuadros ya fueron adquiridos por coleccionistas de arte.