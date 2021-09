No hay edad ni tiempo para cumplir nuevos logros en la vida y un ejemplo de ello es Alicia Groisman. Con 78 años, la artista plástica mendocina será la encargada de representar a la provincia en la exposición internacional de arte del Carrusel du Louvre en París.

Groisman es la única mendocina que expondrá en el Louvre, de los alrededor de 120 artistas latinoamericanos que formarán parte de la exposición que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de octubre en Francia.

Alicia Groisman, la artista mendocina que expondrá en el Carrusel du Louvre de París. Gentileza Alicia Groisman.

Desde Miami, la artista comentó a Vía Mendoza que la posibilidad de mostrar sus trabajos en el Carrusel le llegó gracias a su participación en la edición número nueve -en diciembre del 2020- de la Revista Ophelia, una plataforma de difusión para artistas visuales de todo el mundo.

A partir de esta publicación, un gestor de arte de Buenos Aires la conoció, se quedó fascinado con su obra y la contactó en marzo de este año para invitarla a participar de la exposición. Para esta ocasión, Alicia seleccionó seis de sus trabajos y en los próximos días se conocerán cuáles fueron los aprobados por los curadores del Louvre para ocupar un lugar importante en los paneles de la galería.

Para poder ser parte de este acontecimiento, la artista viajó a Estado Unidos a la vacuna Johnson & Johnson, la que le permitirá poder ingresar a Francia. Y el 11 de octubre viaja a participar de forma presencial de una de las exposiciones más importantes de su corta pero exitosa carrera artística.

El arte como medio de expresión

Alicia es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública y tiene un posgrado en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo en Salamanca, España. Además, es candidata suplente a senadora nacional por el Frente Vamos Mendocinos. Pero su vocación es el arte, que desde siempre estuvo presente en su vida, aunque recién pudo explotarlo en los últimos cinco años.

“Mi vocación es creativa”, expresó con total seguridad y reveló: “Empecé hace cinco años a pintar con profesores, pero hace cuatro que me abrieron las puertas en Radio Nacional, donde hice mi primera exposición. Y así empezó mi carrera de artista”.

Desde que era una niña le atrajo pintar, pero de grande lo retomó por completo. “Fui al colegio Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo y allí tuve los mejores profesores de bellas artes, pero la vida me llevó por otros lugares. Hice hasta segundo año de arquitectura y cuatro año de diseño de interiores, por lo que la faceta creativa siempre la tuve”, comentó.

Incluso, hoy en día se considera “más artista que politóloga” y rescata que “con mis pinturas me puedo expresar libremente”. Y para eso, para poder lograr lo que uno desea y en momento de la vida que sea, el secreto de Alicia es hacer las cosas “con amor y pasión”.

“Hay que vivir con objetivos, tener aspiraciones y no abandonarse. Lo peor que hay en la vida es el abandono. Uno no tiene techo y puede hacer lo que desee. Para eso no hay edad ni género”.

“Tengo 78 años de experiencia y 30 de espíritu”, así se autopercibe. La mendocina es abuela de siete nietos, de quienes rescató que aprende todo el tiempo. “A mi me gusta estar con los jóvenes, yo con viejos no me junto”, bromeó sobre su espíritu juvenil. “No siento la edad que tengo. Pero digo sin problemas cuántos años tengo porque para mí es un capital. Estoy orgullosa de estar en las condiciones que estoy”, rescató.

Algunas de sus obras

