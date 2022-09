Kevin Riveros es campeón en gimnasia aeróbica, trabaja en una heladería y estudia kinesiología

Kevin Riveros es uno de los atletas más destacados de Mendoza, suma más de 8 títulos a nivel nacional y 10 a nivel internacional, en gimnasia aeróbica, y su carrera no tiene techo.

“Estoy en mi mejor momento deportivo”, destacó a Vía Mendoza, Kevin quien se destacó en la disciplina aeróbica, gracias al acompañamiento de su madre, su mentora, quien es instructora de aeróbica y nivel inicial.

Kevin Riveros, el atletas de Las Heras que sobresale a nivel nacional e internacional. Foto: faebook

Los primeros pasos de este gimnasta de 23 años, fueron en Las Heras, más precisamente en el distrito del Zapallar.

“Comencé a los 6 años y 23 años, casi todo mi vida. Luego, con la profe María Corvalán en 2016, comenzamos el circuito internacional a nivel federativo”, recordó Kevin.

Desde entonces cosechó 7 medallas de plata de distintas competiciones sudamericanas y panamericanas, una de bronce y otra más de oro cosechadas a lo largo de su extensa trayectoria en diferentes competiciones internacionales. Recientemente ha logrado 3 medallas de oro en Perú en categoría individual, dupla y grupo

Sin perder su meta de perfeccionarse dentro de las disciplinas gimnásticas aeróbicas, Kevin nunca dejó de abordar sus estudios, es más cuando hubo que aunar esfuerzos para conseguir fondos económicos para participar en competiciones siempre estuvo dispuesto a colaborar con su familia ya sea trabajando o realizando bingos o venta de productos alimenticios como empanadas, pollos y hasta alfajores.

En la actualidad, además de entrenar, trabaja hasta cerca de las dos de la madrugada en una heladería y estudia kinesiología con el objetivo de seguir avanzando y forjarse un futuro mejor, siempre guiado por su pasión.

Es en este marco que el joven deportista, campeón nacional en todas las categorías que participó, ya ha representado con hidalguía en varias oportunidades a nuestro país.

“El helado me gusta, llevo dos años trabajando y me siento muy cómodo. Pablo Manpel (uno de los dueños), siempre me apoyaron en todo, nunca me hicieron problemas por el viajes, es más, me reglaron el conjunto de la Selección Argentina”, destacó el atleta que trabaja en el local situado en Maipú.

Gimnasia aeróbica Foto: Facebook

María Corvalán, su entrenadora destacó: “la disciplina en este tipo de actividades es fundamental para crecer en el alto rendimiento, para ello se debe entrenar diariamente entre 4 o 5 horas. Se trabaja tanto la postura artística como la técnica y dentro de ésta, lo acrobático que es lo que más cuesta. Junto a sus padres nos pusimos este gran desafío de entrenar de esta forma sin dejar los estudios, ya que la meta siempre fue que pudiera enfocarse y llegar a competir en Europa, un circuito muy difícil donde están los mejores”.

Kevin Riveros: recientemente ha logrado 3 medallas de oro en Perú en categoría individual, dupla y grupo. Foto: Gentileza

Físico y lesiones

En relación a su preparación física, Kevin Riveros destacó que “hay muchas lesiones, la actividad es muy física, de Alto Rendimiento, te pasa factura”.

Según las figuras, la exigencia física es extrema : “Tenemos lesiones, pero vamos bajando esos riesgos, como por ejemplo utilizando almohadillas en los pies, que en realidad es donde más lesiones se sufren”.

También destacó que los entrenamientos en Mendoza son complicado debido a que los pisos de los gimnasios no están adaptados lo que exige la gimnasia aeróbica. A nivel internacional, los pisos son de madera, con goma espuma de alta densidad, por eso debemos adaptarnos para competir”.

Mientras Kevin Riveros se prepara para el Sudamericano que se disputará en Cucutá, Colombia, en octubre, el atleta mendocino ultima detalles en su estudio de kinesiología.

Kevin Riveros, el atleta mendocino se destaca a nivel nacional e internacional en gimnasia aeróbica. Foto: Gentileza KR

Los logros de Kevin Riveros

2015: cuarto puesto Sudamericano Juniors

- clasificación nacional al Mundial de Corea.

2016: Sub campeón Sudamericano en individual y dupla mixta.

-Participación Mundial Corea

-Sub campeón Panamericano en individual, dupla mixta, y grupo

2017: clasificación Mundial Portugal 2018

2018: Sub campeón Sudamericano en individual

2 puesto Panamericano individual

2019: Sub campeón Sudamericano.

-Clasificación al Mundial de Bakú 2020

2021: Sub Campeón Sudamericano individual y dupla mixta.

-3° puesto Panamericano

-2° puesto Panamericano en dupla

-1° puesto Panamericano en grupo

2022: Finalista mundial en Portugal

-Campeón Sudamericano en individual

-Campeón Sudamericano en grupo

-Campeón Sudamericano en dupla mixta