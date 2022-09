Gimena Blanco y Vanesa Catáneo, de rivales en Mendoza a compañeras en el futsal de Italia

El camino las unió y aprendieron a reconocerse con admiración. Gimena Blanco y Vanesa Catáneo fueron rivales en una final de cancha de once en el fútbol mendocino y después de compartir en Las Pumas, hoy están en Tbmarmi Chiaravelle de Ancona con mismos objetivos en el futsal de Italia.

El futsal y el destino las unió

Ambas jugadoras tienen largas trayectorias en el fútbol local. Pero quien lleva más experiencia en el futsal europeo es la ‘Piti’ Blanco, quien es la única persona en lograr cuatro Scudettos y cinco finales, y tres Copa de Italia.

Por lo que para Vanesa Catáneo ser su compañera de equipo, en un país que no conoce, es una ventaja importante.

Gimena Blanco futbol

‘La Flaca’, como se la conoce a Vanesa en el ámbito del fútbol, es bi campeona con Gimnasia de Mendoza. Fue una de las jugadoras más apasionadas del conjunto albinegro en su momento y esa misma pasión la trasladó a Cementista, a Amuf y también a Las Pumas, donde conoció a su compañera y festejó el último título de campeón.

La delantera es policía de profesión y largó todo para cumplir lo único pendiente que tenía en su vida deportiva: jugar en Europa.

Vanesa Catáneo en Gimnasia Foto: Los Andes

Por su parte, Blanco, quien después del 2019 pensó en colgar los botines, no dudó en seguir a Catáneo al saber de sus planes.

La realidad le cambió el destino a la mediocampista, ya que la pandemia y la actual inflación que azota a nuestro país le impidió seguir creciendo en sus emprendimientos. Y sabiendo que Vanesa ya se le había adelantado, no la pensó, tomó el pasaporte y se marchó.

La chance en Italia

Gime y Vanesa jugarán en Tbmarmi Chiaravelle de Ancona, en la A2, con el objetivo de ascender a la A1. La ex Gimnasia y Cementista llegó un mes antes a Italia que la “10″ de Las Pumas y estando sola, su impresión del equipo fue: “las compañeras son diferentes no hay esa previa y ese post de entrenamientos y partidos. Son frías pero me apoyaron en todo momento y se tomaron el tiempo de conocerme y hasta explicarme diferentes cosas”, dijo.

Luego agregó: “Con Gime todo es más fácil. Compartimos modos y costumbres entonces te sentís acompañada afuera y dentro de la cancha. Que esté ella en el mismo club es un golazo porque después de tantos años de ella en este país, me ayuda de mucho, me enseña y guía en todo sentido. Eso no tiene precio”, afirmó la goleadora.

Compañeras en Las Pumas Foto: Facebook

En Italia “la cultura es totalmente diferente a la nuestra y eso pesa. Pero el club me respondió ciento por ciento y me acompaña en todo momento en trámites y en conocer. La verdad que llegue a un club muy humano y se hace más sencillo”, confió la delantera quien la pandemia le retrasó sus planes y no dudó cuando se le volvió a presentar en este 2022. Caténeo estará diez meses en el club y si clasifican, un mes más.

Por su parte, Blanco a quien ya le venían proponiendo ofertas se decidió por Ancona porque su compañera ya estaba allí. Y sobre Vanesa, la ‘Piti’ expresó: “La enfrenté en una final de Liga Mendocina, pero poco la conocía. Después jugué muy poco en Las Pumas con La Flaca y me sorprendió en positivo. Físicamente no hay nada para acotar, en la cancha colabora muchísimo y anda muy bien con la definición bajo el arco”, definió Blanco a su compañera, durante la entrevista con Via Mendoza.

Las futbolistas tienen un objetivo en común en su nuevo equipo y es clasificar a los play off y buscar el ascenso. Para Catáneo la idea es crecer, tomar experiencia internacional.

En tanto que para Gime es estar una temporada para volver con algunos euros más y poderlos invertir en sus emprendimientos inmobiliarios y gimnasio ubicado en Godoy Cruz.

Para esta temporada en Ancona la ide es “jugar casi todo el partido como en los últimos 15 años pero también entender que ya estamos llegando a una cierta edad. El fútbol es todo, no quiero ni pensar en el día que deje. Tengo claro que tendré que buscar apoyo psicológico porque algo que hiciste con amor, pasión y sentimiento toda la vida, cómo se lo explicas a tu interior”, concluyó.

Fichas Técnicas de las Jugadoras

Gimena Blanco

Clubes en Argentina: Atlético Argentino (con varones), Las Pumas y River Plate.

Clubes en Europa:

2008- ISEF de Nápoles, Serie A de futsal. Campeón del Regional Napolitano, Copa de Italia y Scudetto en 2009. Ese mismo año con la Regional Napolitana y levantó la Copa Italia. En el 2010, no sólo ganó el Regional y Copa Italia sino también el Scudetto 2010 y la Súper Copa Italiana.

2011 - Isolotto (Florencia) Serie A.

2012- U.A. Alicante de España. Consiguió el ascenso a la Liga de Honor.

2013- Campeona Nacional con Mendoza. Ese año jugó en Percara de Italia logrando un nuevo Scudetto.

2014- Scudetto con Lazio

2015- Scudetto con Ternara.

Blanco es la única persona en el planeta en conseguir cuatro Scudettos en futsal y cinco finales, ya que en el 2016 no pudo con Isolotto.

También sumó dos Copas Italia más, con Lazio 2014 e Isolotto 2016.

Gimena fue elegida mejor jugadora del futsal de Italia en el 2010, 2013 y 2015

Luego jugó dos temporadas en Florencia en 2019.

Selecciones

2006- Subcampeona Mundial con Selección Andina (CAFs).

2006- Campeona Sudamericana de Selección Argentina de once de AFA.

2013- Seleccionado Nacional (CAFs)

2015- Jugó en el Sudamericano Uruguay 2015 con seleccionado de la CAFs.

2015 y 2017 jugó los Sudamericanos con la Argentina de futsal de AFA y salió tercera y subcampeona, en respectivos años.

Vanesa Catáneo

Clubes locales: dos campeonatos ganados con Gimnasia, seis con Cementista y uno Las Pumas. Además jugó en Amuf.

Tres títulos con seleccionados mendocinos a nivel Nacional de futsal. Con Cementista, bicampeona nacional.