El hijo de Viviana Luna, Matías, habló en una radio local sobre los restos encontrados en Potrerillos. El hombre declaró que no es seguro que se trate de su madre y que los resultados de ADN ayudarán de vislumbrar la situación.

Durante la entrevista agregó que lo que encontraron eran solo “partes” oseas y que los papeles encontrados tenían nombres conocidos y con letra “legible”. Para el hombre y su familia es ideal que la búsqueda continúe.

Respecto a las cartas que fueron halladas en la computadora de Viviana dijo que “el tipo de archivo no se podía abrir con cualquier programa. Mi mamá no sabía tanto de computación como para cambiar el tipo de archivo. Entonces no pienso que sean escritas de forma íntegra por mi madre”.

Viviana Luna, desaparecida desde diciembre de 2016 en Potrerillos

La familia de Luna asegura que sospechan “de todo el mundo. Al no tener respuestas no sabemos en quién confiar y en quién no”.

La familia desesperada por encontrar a Viviana contrató a un perito de Río Negro de manera particular. “Nos era imposible pagarle todo y por eso, agradecemos a la sociedad que colaboró con ello. Llegamos a cinco meses juntando la plata. Entonces él vio el esfuerzo que estábamos haciendo y dijo que iba a venir igual”, remarcó.

“A él se le da la prenda antes para que tenga el máximo olor. Íbamos a ir a todos los lugares en donde se hicieron rastrillajes. En ese lugar ya había trabajo la justicia. Entonces decidimos ir ahí porque no queríamos dejar pasar la posibilidad de que estuvieran sus perros”, concluyó el hijo de Luna.