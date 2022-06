Gustavo Arce es uno de los periodista de Mendoza que marcó y construye a diario, ejemplos de vida y superación.

En el Día del Periodista, y en el cumpleaños 44 de Gustavo, qué mejor reconocimiento a quien define la profesión como una “pasión, disciplina y sin horarios en busca de la verdad”.

Licenciado en Comunicación Social en la UNCuyo, fue distinguido con el premio “María Elisa Norton” en 2014 por su esfuerzo como estudiante, trabajó en diversas radios y medios de comunicación provincial, a nivel nacional e internacional.

En el contacto con Vía Mendoza, describió sus sensaciones, historia, proyectos y qué significa ser periodista: “Es una pasión, un modo de vida que no tiene horarios, sí mucha disciplina, compromiso, paciencia e investigación en busca de la verdad, debido a que no todo lo que recibimos, es verdad”, sintetizó Gustavo Arce.

Gustavo Arce en FM Libre. Foto: Gustavo Arce -Facebook-

Quiso ser músico pero el regalo de un grabador le cambió la vida

El periodismo se despertó en su interior, aquel día que completó los estudios de la primaria y como regalo, recibió un grabador, sí, de esos con casete (cassette en francés), con cinta magnética.

Cuando inició sus estudios secundarios, esa pasión interna se hizo realidad. “Siempre quise ser músico, pero con aquel grabador de la primaria, comencé a grabar testimonios de personas comunes, de forma instantánea, que luego en casa las escuchaba. Fue ahí que me di cuenta que era el camino”.

“Para ese entonces, escuchaba todos los partidos que emitía LV 10, Radio de Cuyo, y me volvía loco. Transmitían todos los partidos, con conexiones en simultáneo y eso me hacía imaginar el estudio, los tiempos de conexión, todo”, recordó emocionado Gustavo.

Desde ese momento, que por cierto no fue uno, por el contrario, varios, Gustavo se peguntó: “¿Qué voy hacer y no qué podía hacer?”, y estaba para conectar la sociedad, para contar sus cosas, sus temas diarios”.

El padre le regaló un micrófono, relataba recitales y carreras de motos

“Luego, con un micrófono que me regaló mi padre, escuchaba recitales y simulaba las transmisiones como si estuviera en ese lugar. Le hacía notas a los músicos, relataba las sensaciones de la gente, lo grababa y luego escuchaba para ir perfeccionando detalles”, remarcó Gustavo entre risas, y otras anécdotas.

Su imaginación nunca paró, hasta relató carreras de motos sin estar en el lugar creando el ambiente y la competencia en sí.

“Con un amigo, imaginábamos una carrera de motos, y los nombres de los pilotos eran los mismos vecinos nuestros. Mi amigo era imitador y hacía distintas voces, eso le daba un plus a la transmisión”, revivió Gustavo.

Luego agregó: “Le sumamos la venta de publicidad. Fuimos grabando toda esa experiencia, y hoy me doy cuenta que era la misma radio, la que escuchamos hoy”, detalló Gustavo, quien confirmó que aún están esos casete con las transmisiones.

Y un día, todos esos sueños se hicieron realidad. “Sabía que nunca iba a poder relatar un partido, por eso me concentré en la central informativa. Era algo que ya lo había perfeccionado con aquellas experiencias imaginarias”.

En estudios centrales, de las distintas radios en las que trabajó quedó una frase que sintetiza a Gustavo Arce “tiene más información y datos que Google”.

Su madre grababa con su voz, los textos para que pudiera estudiar

Se recibió de Licenciado en Comunicación Social en la UNCuyo, pero detrás de ese sacrificio hubo una persona clave, fundamental en su vida, su madre María Alvarado.

“Me costó mucho terminar la carrera, pero siempre fui hacia adelante. Yo traía las fotocopias y mi madre, a solas, me pasaba los texto con su voz a un grabador, luego yo ahí, comenzaba a estudiar. No había tanta tecnología como hay ahora, pero se hizo”, dijo orgulloso el primer comunicador social con discapacidad visual en Mendoza.

Gustavo Arce, periodista mendocino que tiene una discapacidad visual y es reconocido en toda Mendoza. Foto: Gustavo Arce - Fracebook-

En relación a los estudios universitarios también dejó un mensaje: “Deben ayudar más a los chicos que estudian periodismo pero con prácticas en la calle, con la realidad, tiene que ir a buscar la ‘info’, como dicen los chicos ahora”.

“Ahora, lamentablemente, como si fuera una necesidad, le contamos los secretos a todos, creo que todo pasa por un interés comercial. No hemos sabido cuidar los códigos de la profesión, aunque lo más interesante es que la gente, ya no se come el buzón que se les intenta vender”.

Como mensaje final, subrayó que “el periodismo no es culpable de los males de la sociedad, ni de los fracasos de los gobiernos” y para cerrar brindó “para que las nuevas generaciones se enamoren de la profesión, el periodismo es una arte”.

Gustavo Arce periodista con una fe inquebrantable

Día del periodista en Argentina

El 7 de junio se conmemora en Argentina el Día del periodista, cuya decisión fue tomada durante el Primer Encuentro de Periodistas que se realizó en Córdoba en 1938.

La fecha coincide con la publicación del primer número de La Gazeta de Buenos Ayres, el periódico de Mariano Moreno, considerado el primer medio de prensa rioplatense. Fue un 7 de junio de 1810, bajo los intensos días de mayo.