Gracias a la ayuda de la gente, la mendocina técnica de la Selección Argentina de Trail podrá ir al Mundial en Austria

La profesora de Educación Física de la UNCuyo, Natalia Campanini, designada como una de las entrenadoras del Seleccionado Argentino de Trail que competirá en Mundial de esta disciplina que se desarrollará en Innsbruck (Austria), del 5 al 12 de Junio, podrá finalmente ir al certamen ecuménico luego de la colaboración de la gente para alcanzar el monto necesario para su viaje.

Natalia, la primera mujer mendocina en ser entrenadora de seleccionado de trail y montañismo, está haciendo historia en el atletismo nacional. Pero casi se queda sin poder ir con el elenco albiceleste por no poder costearse por si sola tal viaje.

Natalia Campanini con el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Foto: Instagram

La competencia requería juntar más de 800 mil pesos para el viaje y 400 mil pesos para 6 días de estadía, y al no tratarse de un deporte olímpico quedó afuera de toda posibilidad de ayuda de entidades deportivas y gubernamental, pese a sus logros como entrenadora del seleccionado argentino en certámenes Sudamericanos e Iberoamericano de Ultradistancia, y casi se baja del gran desafío.

Después de una campaña solidaria mediante redes sociales y una rifa que ella misma organizó, finalmente logró llegar al monto que le significará poder llevar la bandera argentina al Mundial.

Es un sueño cumplido, porque cualquier técnico quiere dirigir un seleccionado. Fue una retribución a tantos años dedicado al atletismo”, contó a Vía Mendoza, la única mujer en el cuerpo técnico conformado por Fernando Díaz Sánchez, Fernando Bicciconti, Manuel Méndez y Fabián Campanini, quien es también hermano de Natalia y Representante de la IAU del Continente Americano.

“Como mendocina es un gran orgullo poder representar nuestra provincia en la selección argentina, siendo la primer mujer en formar parte del Cuerpo técnico de esta modalidad y responsable de área en la Confederación Argentina de Atletismo”, sostuvo.

“Aprovecho la oportunidad para agradecerles a todos de corazón por la ayuda, la incondicionalidad, apoyo y empatía. La verdad que todo ha sumado para que yo pueda cumplir un sueño, de participar de un Campeonato del Mundo como técnica de la Selección Argentina”, confió mediante un mensaje por Instagram.

Luego confió a Vía Mendoza: “Si supieran lo que he llorado en estos días. Mis hijos me veían triste y me decían ‘mamá yo sé que vas a ir y vas a poder cumplir tu sueño’. Ahora están felices. Estoy muy emocionada. Han sido días durísimos en los que en un momento, hasta me bajé del Mundial porque veía todo muy complicado. Pero las cosas siempre pasan por algo. Por la nota en Vía Mendoza se prendió el mechero y empezaron a pasar cosas maravillosas, llamados inesperados y la ayuda de mucha gente. Así que, infinitamente gracias”.

Campanini viaja el 2 de junio con la Selección Argentina hacia la ciudad de Innsbruck, Australia, con el corazón pleno y agradecido por la colaboración de quienes se solidarizaron por hacerle posible esta oportunidad única.

Natalia Campagnini Foto: Facebook

Cinco corredores mendocino también van al Mundial de Trail: ¿quiénes son?

Camila Cioffi. Competirá en modalidad Kilómetro Vertical. Es Licenciada en administración de negocios, emprendedora y administra Casa Septem y Dux fuegos.

María Silvina “Chila” Pérez. Profesora de educación física, professional runner y emprendedora. Tiene un grupo de running en Mendoza llamado Chilates. Competirá en modalidad ultra distancia competición.

Sol Andreucetti. Medica, corredora de montaña desde hace 8 años. Clasificó en la modalidad de kilómetro vertical.

Ezequiel Becerra. Es de Malargüe, su oficio es la construcción y ya tuvo experiencia en Selección Argentina. Irá en modalidad kilómetro vertical.