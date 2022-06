Gonzalo Rosselot es un ex deportista mendocino especializado en el método de estimulación neurocognitiva en el deporte que fue desarrollando en su experiencia en el alto rendimiento y hoy lo aplica sobre jugadoras del club Barcelona y del Seleccionado Español de hockey sobre césped.

Rosselot se capacitó en esta práctica de conducir y acompañar los procesos evolutivos de atletas y creó Sports Connections para trabajar no sólo en instituciones mendocinas sino también en otras, expandiendo su horizonte.

Lo hizo en River Plate, Comité Olímpico Argentino, Comité Paralímpico Argentino, Confederación Argentina de Patinaje, Federación Colombiana de Patinaje, Aviron Unión Nautique (remo) de Francia, Vicenza Calcio Amputati, Hockey Field Lorenzoni Bra (Italia), Hockey hierba Club Náutico de Montevideo (Uruguay) y Selección chilena de hockey sobre césped femenino.

Ahora aplica su sistema de entrenamiento cognitivo en el Club Barcelona, puntualmente en el equipo de hockey sobre césped que viene de tener una positiva temporada tras el ascenso histórico a la División de Honor.

Un día saltó el charco

“Desde hace tiempo que quería mudarme a Europa porque mi profesión tiene más salida aquí. Hay una apertura mental mayor, comparado con Argentina”, confió el Coach Neurocognitivo y Coaching deportivo en diálogo con Vía Mendoza.

Hockey sobre césped de Barcelona. Foto: Gonzalo Rosselot

Y luego Gonzalo contó que quiso expandirse en Europa y fue desde Italia de donde llegó una interesante propuesta que consistía en jugar mientras desarrollaba su profesión como coach. Pero como hasta ese momento no tenía la ciudadanía, todo quedó en una frustración y se encontró varado.

Sin embargo, la solución apareció: “Me mudé a Martínsicuro donde pude gestionar rápidamente mi ciudadanía para poder desarrollarme. Ese tiempo ‘muerto’ me sirvió para quedar en regla, de lo contrario todo este sueño iba a quedar en nada”, expresó el entrenador.

Entrenamiento cognitivo en Sport Connectic./Los Andes- Archivo

Y agregó: “Considero que todo pasa por algo, porque eso me dio la posibilidad de dar a conocer mi trabajo. Y con ayuda de “Cachito” Vigil (ex entrenador de Las Leonas y del Seleccionado de Chile) entré al club HF Lorenzoni de Bra de Italia, club que salió campeón del torneo italiano”.

Ya en España “comencé a trabajar con jugadoras de hockey hierba de la Selección española absoluta y en con algunos atletas del World Padel Tour”.

-Se te fueron abriendo las puertas de apoco...

-Sí y porque la realidad es que no hay un perfil de entrenador con la metodología de entrenamiento con la que trabajo. Llegué a los clubes, principalmente al Barcelona, con muchas ganas de desarrollar y potenciar a atletas locales. Trabajar en el alto rendimiento es fantástico. La adhesión de los atletas y la estimulación es muy fácil porque en Europa la mentalidad con respecto a entrenar es diferente, sobre todo en el femenino que es donde vi mayor apertura mental al respecto. Actualmente estoy trabajando con ocho jugadoras de la Selección de España, que se están preparando para el Mundial España- Países Bajos que arranca en dos semanas.

Entrenamiento cognitivo en Sport Connectic./Los Andes- Archivo

-¿Cuáles son tus próximos objetivos?

-Poder desarrollar mi profesión y crecimiento a través de esta evolución. Recibí propuesta de diferentes instituciones deportivas y las estoy evaluando. Pero además de esto, no me gustaría quedarme solo en el alto rendimiento. Quiero proponer el desarrollo de este entrenamiento neurocognitivo no solo para potenciar a jugadores de elite sino también en divisiones menores para que los resultados se vean sostenibles en el tiempo y no solo en lo inmediato”.

Milka Kraljev (remo olímpico) con el método de Rosselot Penice. Foto: Gonzalo Rosselot

Qué es la estimulación neurocognitiva en el deportista

Es un proceso de entrenamiento para el cerebro. Se basa en la ejercitación del mismo en pos de la estimulación de la neurogénesis y sinaptogénesis.

Ambos procesos biológicos tienen que ver con la creación de nuevas neuronas, células gliales y nuevos canales de transmisión de información entre estas y el sistema nervioso.

El aumento de las reservas cognitivas, a través de esta estimulación, ayuda al desarrollo de los procesos de ejecución de la Toma de Decisiones y la Velocidad de Reacción Compleja de los individuos.

Barcelona hockey sobre hierba con Gonzalo Rosselot (de espalda). Foto: Ronzalo Rosselot

¿Cómo se aplica?

Luego de obtener el perfil cognitivo inicial del atleta, se crea una planificación acorde a sus capacidades y se establecen objetivos a corto, mediano y largo plazo.

La estructura inicial de las capacidades y la medición de sus progresos, se rigen bajo la “Metodología Rosselot Penice”, que engloba los siguientes procesos evaluativos:

Test de Toulouse Modificado: Evaluación de atención y concentración sostenida.

Test de Toma de Decisiones: Calidad de toma de decisiones y velocidad de reacción compleja.

Test de Capacidades Individuales: Cuantificación de capacidades intervinientes en los procesos de toma de decisiones.

Los resultados en el deportista

El deportista al entrenar su cerebro obtiene algunos beneficios como: aumento del flujo de información y la conexión neuronal; aumento de la velocidad de toma de decisiones y de resolución de problemas (VRC); optimización de los recursos perceptivos; mejoran la Visión Monocular, Binocular y Periférica; aumento de la concentración y la atención; estimulan la creación de neurotransmisores (dopamina, serotonina, adrenalina, acetilcolina y gaba); estimulan la Auto-confianza; estimulan la adaptación a la “multi-tarea”; mejoran el desempeño cognitivo en contextos ajenos al deporte y mejora el comportamiento y el estado mental.