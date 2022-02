Con la obligación de ganar, Godoy Cruz enfrentará este sábado a Rosario Central, desde las 17, por la cuarta fecha, Zona B, de la Liga Profesional de Fútbol, partido que será dirigido por Andrés Merlos y televisado por Fox Sports Premium.

El técnico Diego Flores ultima detalles en el equipo del Tomba para visitar a Rosario Central la Liga Profesional de Fútbol. Foto: Godoy Cruz

El equipo dirigido por Diego Flores en 3 partidos sólo sumó un punto: vs. Tigre en la primera fecha, luego perdió ante Colón de Santa Fe 3-1 y en su última presentación de local también fue derrotado 2-0 por Aldosivi de Mar del Plata.

El tiempo se acaba para el Tomba si no suma 3 puntos, debido a su comprometida situación por el descenso, a la cual se sumó la derrota ante el Tiburón, rival directo para mantener la permanencia en la categoría, resultado que lo dejó en la posición 25 con 1.000 de promedio.

Últimos lugares de las posiciones en el Descenso

Descenso Foto: Mendoza

Luego de la derrota ante Aldosivi, el técnico Flores remarcó: “Estamos en una racha negativa de la cual tenemos que reaccionar rápidamente y eso se hace redoblando los esfuerzos”.

Y ante la situación por el descenso, reconoció: “Obviamente que la situación del descenso está muy presente, yo no ignoro eso. Creo que tenemos que poner foco en seguir construyendo, en qué no decaiga lo mental y siga la misma actitud para entrenar. No metimos las que teníamos que meter, no es que no las generamos”, cerró diciendo en su momento.

En tanto, el defensor Elías López cumplió con la sanción y está en condiciones de ser titular este sábado ante Rosario Central. El jugador de 21 años fue expulsado frente a Tigre debió purgar dos fechas: no jugó ante Colón de Santa Fe y Aldosivi de Mar del Plata.

Los convocados por Diego Flores

Godoy Cruz, presentó al lista de convocados para viajar a Rosario. Foto: Godoy cruz

Así llegan Godoy Cruz y Rosario Central

Cambio de horario para recibir a Independiente de Avellaneda

Por la fecha 5, Godoy Cruz recibirá a Independiente de Avellaneda el 7 de marzo, desde las 17 en el Estadio Malvinas Argentinas, y no a partir de las 21.30 como estaba programado por la organización. El cambio de horario es debido a la repetición de la Fiesta de la Vendimia.

Posiciones Zona A y B

Descenso