Godoy Cruz sigue ultimando los detalles futbolísticos para su debuts en la Copa Argentina y Liga Profesional respectivamente.

El Tomba enfrentará a Tristán Suárez por la Copa Argentina el 3 de febrero, horario a confirmar, mientras que el viernes 11, debutará en la Liga profesional recibiendo a Tigre a las 19.15.

La organización publicó en sus redes sociales las tres primeras fechas de la Liga Profesional, que comenzará el 10 de febrero próximo, aunque el equipo mendocino, que integra la Zona B, debutará el viernes 11 (19.15) cuando reciba a Tigre. En tanto, en la segunda fecha, el Tomba visitará el jueves 17 a Colón en Santa Fe y en la tercera fecha hará de local ante Aldosivi de Mar del Plata, el lunes 21 (19.15).

Fixture de Godoy Cruz en la Liga Profesional

Fixture de Godoy Cruz 2022. Foto: Espn

Así se disputará la primera fecha de las zonas A y B

Zona A: Jueves 10 desde las 19.15, Patronato vs. Argentinos Juniors y Sarmiento vs. Atlético Tucumán; 21.30 Newells vs. Defensa y Justicia. Viernes 11, a las 21.30 Banfield vs. San Lorenzo. Sábado 12, desde las 19.15, Unión vs. River Plate. Domingo 13: a las 17 Racing vs. Gimnasia y 19.15 Platense vs. Talleres.

Zona B: Jueves 10, 21.30 Central Córdoba vs. Barracas Central. Viernes 11, desde las 17, Arsenal vs. Rosario Central, 19.15 Vélez vs. Aldosivi y 19.15 Godoy Cruz vs. Tigre. Sábado 12: a las 17, Huracán vs. Lanús y desde las 21.30 Estudiantes vs. Independiente. Domingo 13: 21.30 Boca vs. Colón.

Amistosos que dejaron dudas

Godoy Cruz perdió 2-1 en su último amistoso como parte de su preparación de pretemporada ante Estudiantes de Río Cuarto. El amistoso tuvo dos partidos con tiempos reducidos. En el primero Godoy Cruz (0-0) formó con: Roberto Ramírez; Manuel Llano, Gianluca Ferrari, Nahuel Brunet, Kalazán Suárez; Bruno Leyes, Emanuel Quinteros, Tomás Castro Ponce, Matías Ramírez, Facundo Altamira y Mario Galeano.

Godoy Cruz mostró falencias en el amistoso disputado ante Estudiantes en Río Cuarto. Foto: Prensa Estudiantes de Rio Cuarto

En tanto, el técnico Diego Flores confirmó para el segundo partido (1-2) a: Juan Espínola; Elías López, Néstor Breitenbruch, Guillermo Ortíz, Leonel González; Nelson Acevedo, Gonzalo Ábrego, Ezequiel Bullaude, Valentín Burgoa, Juan Pintado y Tadeo Allende.

Ibáñez y Olmedo técnicos con el futuro en sus manos

La dirigencia del Tomba oficializó a Nelson Ibáñez como técnico de la cuarta división. Ibáñez había anunciado su retiro en diciembre de 2021. Nicolás Olmedo también tendrá la responsabilidad de dirigir los equipos de AFA y Liga en las inferiores del Expreso.

Confirmados: Medrana, Allende y Elía López