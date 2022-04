Gabriel Canci es de los productores de espectáculos más conocidos de Mendoza. El empresario es la cabeza detrás de la Vendimia para Todos, de importantes desfiles y eventos y, como si esto fuera poco, tiene su propio programa de televisión y maneja una peluquería, entre otras actividades.

Por lo que la Vendimia no es el único trabajo de Canci durante el año, aunque pueda que sea uno de los más resonantes. Y él está en todos los detalles de sus proyectos, ya que mientras hablábamos editaba en Photoshop. “En mi vida he hecho de todo, hasta clavar clavos en una pasarela y eso me llena de orgullo”, dijo al arranque de la nota en diálogo con Vía Mendoza.

En plena cuarentena, Gabriel estrenó “Lo doy todo!”, un programa de humor que se emite por Canal 7 Mendoza. La producción se hace desde el Cine Teatro Plaza y sale al aire los días sábados a la medianoche.

Y contó que este año volverá a la pantalla chica, con un formato nuevo. “La idea es volver a la tele con todo y me animo a decir que en junio”, reveló el multifacético artista, quien no solo conduce sino que también actúa en su programa.

Gabriel Canci en "Lo doy Todo!". Foto: Instagram.

“Va a ser la gran noche de Canci”, aseguró. “El formato va a estar reversionado, con equipo renovado y va a cambiar el nombre. La parte de la comicidad va a seguir porque es el leitmotiv del programa. Ahora vamos a tener una hora, todos los sábados a la medianoche, pero con mucho más show”, comentó.

El condutor adelantó que este año va a tener músicos en vivo y muchas performances como pool dance y trapecistas, por lo que lo artístico va a estar muy presente. Por supuesto artistas invitados y figuras de la televisión como Moria Casán, Lizy Tagliani, Jey Mammón y Florencia Peña, por mencionar algunos.

Gabriel Canci trae la Fiesta Plop a Mendoza

Entre los proyectos que Canci tiene para este año, está la producción de una megafiesta porteña. “El 10 de junio traigo a Mendoza por primera vez la Fiesta Plop y nada más y nada menos que la hago en Runner. Va a ser explosiva”,

Este vento tiene más de 16 años de producción en Buenos Aires y es una fiesta que está emparentada a la comunidad LGBTIQ+, pero que está pensada para el público en general.

La Fiesta Plop vendrá a Mendoza.

“Vamos a tirar la casa por la ventana. Traigo muchísimos invitados de Buenos Aires a actuar y a participar de la fiesta”, adelantó aunque se guardó los nombres de las personalidades que vendrán a la Plop de Mendoza.

Su faceta de empresario está vigente todo el año

Además, durante el año tiene su peluquería, que es “La hermandad estilistas”, la que se encarga de abrir la mayoría de las mañanas. “Abro, veo que esté todo en orden y ya se quedan los profesionales trabajando”, dijo sobre su tarea de dueño del lugar junto a su hermano, Fernando Canci.

Por otro lado, ambos están muy vinculados al deporte, trabajan en diferentes torneos locales o nacionales. Incluso, días atrás estuvieron a cargo de la producción de un torneo de pádel de niños y adolescentes.

Y para completar, están a cargo de la imagen de muchas marcas. “Trabajamos con todo un equipo de gente y estamos constantemente asesorando o con las redes de firmas”, dijo.

Y respecto a los desfiles, que por años produjo, prácticamente aseguró que el último que hizo, que fue “Noche de Gloria” en el Cerro de la Gloria, fue su despedida.

“Yo dije que con ese evento me despedía de las grandes producciones de moda, que fue fastuoso. Porque ya era muy difícil hacer ese tipo de megaproducciones que no bajan los 10 millones de pesos”, argumentó.

Y opinó que “hoy es muy difícil por la situación económica que vive el país. Y porque hay una realidad, que no se puede desconocer. que es que el mundo fue cambiando de una manera muy vertiginosa y las nuevas tendencias las tenemos al alcance de la mano”, cerró.