Los miembros de un grupo de fans de Potrerillos en Facebook expresaron su descontento porque los turistas contaminan el ambiente y rompen con la armonía del lugar al producir ruidos molestos.

Los usuarios, algunos vecinos de la localidad, aseguran que muchos de los visitantes ponen música alta, hacen ruido con el caño de escape de las motos y de los cuatriciclos, y arrojan basura en la montaña y en el dique.

Un usuario inició el debate: “Me repugna la gente que pone música al palo en la montaña, en el dique, en cualquier espacio que sea para conectar con la naturaleza y descansar del bullicio de la ciudad”.

Una mujer contó que “no solo ponen música que impacta nuestros oídos, sino que además está muy sucio y contaminado”.

Los vecinos comentaron que los visitantes hacen “mugre” y después se tapan las acequias y los perros desparraman todo.

Una turista expresó que también hay quienes “bajan sus cuatriciclos y los arrancan cerca de la gente”, sumando la contaminación que produce el caño de escape.

Sin embargo, aunque el foco está puesto en los turistas que van el fin de semana o que se quedan en las cabañas, también “hay vecinos que no respetan nada y ponen la música al palo”.

“La contaminación auditiva es muy dañina tanto para las personas y la fauna autóctona del lugar”, manifestó una usuaria.

El enfado con los turistas

“Mendoza abandonó muchos principios, entre ellos el respeto por su propia dignidad”, dijo una usuaria de la red social.

Los turistas que ponen música en sus parlantes, a todo volumen, a cualquier hora del día, en el espacio natural de Potrerillos “no van a disfrutar de la naturaleza, van a arruinarle el disfrute a los demás”, expresan.

Los lugares así son para disfrutar del aire libre y encontrarse con la naturaleza, “pero varias veces he levantado todo y me he ido”, contó una mujer.

“Lo que me da más enfado es que no son jóvenes, hay muchísima gente mayor, y observé un comportamiento muy indeseado”, dijo una turista.

“Es muy triste ver cómo algunas personas creen que si pagan son dueños de todo, de la cabaña, del barrio, de la paz de los vecinos”, opinó otra.

“Son personas que no van a conectar con la naturaleza, tampoco a disfrutar. Van para la foto y las redes”, comentó una mujer.

Una vecina de Potrerillos contó que, al lado de su vivienda, usurparon un lote con pileta y “había juntaderas desde los jueves hasta los domingos”.

La mujer le pidió a los usurpadores que bajaran la música, pero le respondieron prendiendo los parlantes a las 8 de la mañana.

Otra usuaria se refirió a los guitarreros, quienes en los campings “te obligan a escuchar, quieras o no, su gusto musical”.

Piden la intervención de las autoridades

“Urgente necesitamos el ordenamiento del perilago para que concesionen sus costas y podamos disfrutarlo con la calma y calidad que se merece el lugar”, opinó un usuario.

Otra vecina comentó que se puede realizar la denuncia en la comisaría 53 de Potrerillos para lograr que se multe a los responsables de generar contaminación sonora y ambiental.

“Deberían hacer una ley, ya que sus derechos terminan donde comienzan los míos, y a mi me gusta el silencio”, sentenció una mujer.

Una extranjera expresó: “Por paisaje, definitivamente me iría a vivir; pero le falta mejores representantes y gente más comprometida”.