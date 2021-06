La vida de Leandro López cambió de un momento a otro el 20 de septiembre del 2020, cuando fue atropellado en las cercanías de carril Sarmiento y Acceso Sur. Por la gravedad de las lesiones estuvo en estado de coma un mes y medio, perdió parte del cráneo y hasta su familia se despidió de él por las pocas probabilidades que le daban los médicos de que pudiera sobrevivir. Ahora, ya recuperado, ofrece una importante recompensa para dar con los responsables del accidente.

El joven de 28 años volvía a su casa en moto y cerca de las 21 de ese domingo, cuando al parecer un auto lo llevó por delante. Su cuerpo salió despedido y chocó contra un colectivo que estaba frenado, esperando que cambie el semáforo, según el relato de la víctima.

Entre los días de terapia y sala común, estuvo internado alrededor de tres meses en el Hospital Central y ahora continúa su rehabilitación en el Hospital Lencinas, ya que no tiene obra social. “Perdí casi la mitad del cráneo y estoy en rehabilitación y de a poco voy avanzando”, contó López a Vía Mendoza.

Leandro López, el joven mendocino que fue atropellado y se salvó de milagro. Gentileza.

“Le dijeron a mi familia que se acercaran y se despidieran porque yo me iba a morir, y pasé esa primera etapa. Después al mes y medio me dijeron que si salía, no iba a poder hablar y caminar, que iba a quedar en estado vegetativo, y salí también de esa”, dijo con orgullo acerca de cómo pudo salir adelante.

Ofrece recompensa a cambio de información

López quedó con algunos problemas en el habla y dificultades motrices, pero aún tiene fuerzas para saber qué pasó el día del accidente, ya que no recuerda nada. Está dispuesto a entregar parte del dinero que cobraría en caso de poder recibir algún dinero, y según estima su abogado podrían ser 5 millones de pesos.

“El abogado que tomó el caso me dijo que habían cámaras en el lugar pero son de las que van girando y no me tomó. Atrás de la moto habían muchos vidrios, pero ni al micro ni a la moto se le rompieron los vidrios. También estaba la luneta del auto que me atropelló que se rompió”, explicó acerca de la única información que tienen de lo que ocurrió.

La persona que lo atropelló huyó del lugar de los hechos y hasta el momento tiene muy poca información de qué le ocurrió, ya que no recuerda nada. “Tengo mucha impotencia. No pueden ser tal malos de atropellar a una persona y dejarla tirada”, expresó López con profunda tristeza.

Este accidente no solo le complicó su día a día, también lo imposibilitó a trabajar. Con su esposa tienen un carrito de venta de pollos asados en Juan José Paso y Rodríguez, en las cercanías del Calvario. Pero él no puede más que hacerles compañía por las secuelas que le quedaron en el cuerpo.