Este miércoles con mucha angustia y dolor habló la madre de Lucía Inés Fernández, la joven de 15 años que fue asesinada con puñaladas en el cuerpo y en su rostro. “La Justicia no hizo nada”, comentó Rosalba Nievas después de decir que ya habían realizado una denuncia por violación en el 2020.

“Fui a la comisaría y les dije dije a mi hija la violaron, ¿qué va a esperar que me la maten? Y no, si ella es menor de edad no lo podemos meter preso me dijeron. Ahora mi hija está muerta. Yo la hice la denuncia en la Comisaría y después en Rodeo del Medio”, comentó dolida la madre sobre la violación del 2020.

La adolescente había ido a una fiesta y un joven la violó en una ocasión. Cuando iba hacerlo por segunda vez ella se resistió nuevamente e intentó huir. “La agarró y le dijo que la iba a matar porque pensaba que la iba a denunciar con la Policía”, explicó la madre. Un pariente del violador logro reducirlo en el momento.

“Creo que puede ser la misma persona. Todos quieren a mi hija. Pero yo no lo conozco. Yo todo esto ya se lo conté a la policía. Ahora tengo a mi hija muerta, no hay Justicia”, dijo con dolor la madre de la víctima.

Fabian Fernández, la padre de la joven asesinada, dijo que su hija estaba amenazada desde que la violaron el año pasado. “Ella nos contó y no nos pudo decir quienes eran. Ahora a la mataron como un perro, tiene toda la cara moreteada, la hicieron bosta. No puedo decir más nada porque no me sale más nada. Era mi única hija, era la que dios me dio. Yo siempre la acompañaba y ayer no la pude acompañar y mi señora estaba en cama”, concluyó llorando.