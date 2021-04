Mediante una conferencia de prensa este jueves, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez explicó cuál será el alcance del Decreto de Necesidad y Urgencia dentro del territorio provincial. El decreto, que fue publicado horas antes de la conferencia, establece una serie de medidas para frenar los contagios en el país.

Se estableció que, si bien se seguirán las medidas dispuestas por el gobierno nacional, en la provincia serán más amenas.

Además, las restricciones no se dividirán por municipios, sino que se acatarán las mismas medidas en cada localidad. “No podemos tener una disposición que cambie de Guaymallén a Capital o Godoy Cruz, no tendría ningún tipo de sentido: las disposiciones serán para todo el ámbito”, indicó Suarez.

Asimismo, el toque de queda sanitario se mantendrá en el horario que se había dispuesto anteriormente, de 00:30 a 5:30 de la mañana. La idea es que los locales gastronómicos puedan seguir trabajando de la manera que vienen trabajando, con todos los protocolos sanitarios necesarios.

Algo destacable de las medidas anunciadas es que se podrán mantener las reuniones sociales en domicilios particulares, de hasta 10 personas. Pero si se suspendieron los eventos con más de 250 personas al aire libre, permitiendo solo 20 personas.

Los eventos religiosos, cine y el teatro se seguirán permitiendo con el porcentaje actual de ocupación permitida, frente al buen cumplimiento de protocolos.

Las medidas anunciadas por Rodolfo Suarez