En pocos días es la gran final de La Voz Argentina y quedará en el recuerdo de este temporada la pelea entre Esperanza Careri y Jessica Amicucci, dos participantes que en ese momento formaban parte del Team Mau y Ricky. Si bien ya pasaron varias semanas de ese hecho, las protagonistas volvieron a destapar la polémica.

Días atrás, se viralizaron algunos videos de una transmisión en vivo que hizo Jessica desde su cuenta de Instagram en la que les respondió a los “haters”. Además, apuntó contra la producción de La Voz Argentina y Telefe por los “daños” que le causaron con las ediciones que hicieron en el programa y por usar su imagen como “meme”.

Jessica Amicucci se convirtió en un meme de La Voz Argentina. Gentileza.

“Yo me anoté en un concurso que está armado. La voz, el trabajo y el esfuerzo no sirven para nada”, dijo enojada Amicucci. “Yo quedé mal. ¿Quién editó todo para que saliera de esa manera? Estoy enojada con el programa. Evalúo hacerles una demanda”, dijo y sorprendió a todos.

Ante las declaraciones de Jessica en su Instagram, Esperanza se sintió de alguna forma involucrada, ya que todo comenzó el día del enfrentamiento entre ambas. Precisamente dijo que se sintió “arrastrada” por Jessica en sus palabras y en su denuncia, ya que ambas fueron protagonistas de esa incómoda situación.

“¿Puedo decir algo?”, escribió la mendocina en su cuenta de Twitter haciendo alusión a las palabras que usó Amicucci el día que pidió hablar para contar su malestar con el hecho de que Esperanza no había querido cantar durante los ensayos. Al respecto ella explicó que estaba enferma y no tenía voz, por lo que se generó un ambiente tenso en el programa.

“¿Para qué tanta denuncia si ella fue la que empezó? (No pongo el meme para que no me denuncie a mi también)”, dijo Careri y comentó que evitó poner la foto con la que Jessica se hizo viral para evitar nuevos problemas con su compañera.

“Yo perdoné la humillación y dejé esto atrás, estaba todo bien Incluso! pero la piba me arrastra a un bardo q yo no armé y q pajaaaa”, cerró su mensaje.