Enzo Pérez anunció que dejará River y se retirará en un club de Mendoza

Enzo Pérez dejará River Plate y si bien el corazón de los Millonarios ya está roto de tristeza, el amor entre el hincha y el volante mendocino será eterno. Su decisión es terminar su carrera en el club que lo vio nacer en Mendoza, Deportivo Maipú.

Ilustración de Enzo Pérez que se hizo viral.

Enzo Pérez: “Me voy a retirar en Deportivo Maipú”

La confirmación la realizó el mismo jugador en conferencia de prensa luego de la goleada de River Plate ante Godoy Cruz: “Tengo un deseo, algo enfocado en que tengo que seguir aprendiendo, seguir creciendo, sigo disfrutando. Mi pensamiento lo dije hace diez años es retirarme con la camiseta de Deportivo Maipú”.

Luego de su llegada su arribo a River Plate en 2017, y a sus 37 años, estas declaraciones impactaron en los hinchas, quien se expresaron en las redes sociales.

“Soy mendocino y mi familia también, tienen que ver con esta decisión, pero me queda un tiempo largo para seguir disfrutando con esta camiseta”.

La declaraciones de Enzo Pérez, sacudió a los hinchas de River. Foto: @politicaenriver

“Es difícil explicar lo que siento cuando me ovacionan los hinchas de River, se me pasan mil cosas por la cabeza. Estoy grande y trato de evitarlo pero se me pone la piel de gallina. El cariño de la gente es muy especial. Eternamente voy a estar agradecido”, declaró Enzo Pérez emocionado.

Las repercusiones en las redes sobre la decisión de Enzo

Las repercusiones en las redes sociales sobre las declaraciones de Enzo Pérez quien se retirará en Deportivo Maipú no se hicieron esperar y los hinchas salieron a brindarle todo su cariño y resperto a uno de sus ídolos.

Enzo Pérez y las repercusiones en las redes sobre su destino en el fútbol. Foto: Redacción Vía Mendoza