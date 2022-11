Elina Fernández y Eduardo Costantini celebrarán su boda “a lo grande”, luego de casarse en 2020

Elina Fernández, la modelo mendocina de alta costura, está felizmente casada con el director del Malba Eduardo Costantini desde principios del 2020. Sin embargo, fue una celebración pequeña y después de dos años anunciaron que harán un gran festejo.

La mendocina de 31 años y el magnate de 74 se casaron a principios de 2020 por Registro Civil, al que asistieron solo tres personas, y compartieron una celebración íntima.

Eduardo y Elina Costantini.

Ahora, después de dos años, “E & E” harán la segunda parte del festejo: una boda a lo grande y por Iglesia.

“Siempre besándonos y amándonos”, compartió la modelo oriunda de Las Catitas, Santa Rosa, junto a una dos tiernas fotos y bajo el hashtag #PorSiempreyParaSiempreVosyYo, que es propio de la pareja en las Redes sociales.

Elina y Eduardo Costantini celebrarán la segunda parte de su boda. Foto: Instagram/

Elina Fernández y Eduardo Costantini celebrarán la segunda parte de su boda

“Recuerdas el día que nos conocimos tú y yo, pues mira, agradezco con el alma ese día. Y gracias, gracias por estar en mi vida”, es el audio del video en el que la joven anunció la segunda parte de su boda.

Cómo se conocieron Elina Fernández y Eduardo Costantini

La mendocina conoció a Eduardo el 2 de mayo de 2019, luego de que una tormenta demorara su vuelta a casa. Elina fue a hacer tiempo a Ninina -el café que está en el Malba- hasta conseguir un taxi y el destino hizo que se sentara en una mesa en diagonal a la que Eduardo se suele sentar.

Primero no lo reconoció, pero se miraban mucho. Cuando paró la lluvia, pidió la cuenta y él se le acercó. “Me puse tan nerviosa. Yo estaba soltera y sin ganas de conocer a nadie, y sentí un flechazo”, contó la modelo.

Eduardo y Elina Costantini.

A los 9 meses se casaron y los hijos de Costantini “se quedaron helados, porque era todo muy rápido, pero se lo tomaron bien”.

Respecto a los rumores de una no muy buena relación con los hijos del empresario (solo 3 fueron al casamiento en el Registro Civil), indicó que “la prensa siempre inventa y nunca falta el malintencionado que miente. Pero nosotros nos lo tomamos con gracia porque sabíamos que no era real. Desde el primer momento en que me vieron me aceptaron como su familia y eso se siente, se puede ver”.

Con relación a su carrera, su primera experiencia la tuvo a los 12, cuando sus padres la llevaron a un concurso para un desfile en el Hotel Hyatt de la provincia, mientras que a los 19 se fue a probar suerte como modelo en Capital Federal.