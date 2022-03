Eliana Avendaño es una joven mendocina que está iniciando su carrera como influencer en la red social Tik Tok. En su contenido digital generalmente publica videos de su vida diaria, entre ellos el de ser agricultora. Su sueño es ser reconocida y poder conocer a otros jóvenes que trabajan con la red social.

La joven tiene 18 años y es una gran trabajadora en varios espacios laborales. A su corta edad la joven tiene dos trabajos e inició sus estudios como auxiliar de maestra jardinera en un Instituto de la Ciudad de Mendoza.

Además de trabajar la tierra, en un campo que tienen con su familia en Junín, la joven también trabaja de empleada doméstica y niñera algunos días de la semana. En sus tiempos libres juega al futbol, pasión que la moviliza hace tiempo y hace videos para tik tok.

Desde el 2019 la joven sube audiovisuales a la plataforma que estalló con el inicio de la pandemia. “Al principio me llamó mucho la atención que mi hermana menor lo usaba para hacer videos graciosos, así que arranqué”, dijo a Vía Mendoza.

En su perfil la joven publica contenido de su vida diaria generalmente entre ellos videos en los que se ve con su familia trabajando en la tierra y haciendo cosas graciosas típicas de las tendencias que se desarrollan en la red social. “Es parte de lo que hago normalmente solo a junto a mi familia , ya que desde chica mi familia se dedica a la agricultura y me lo enseñaron a mi también”, indicó.

Actualmente la joven cuenta con más de 5mil seguidores en su cuenta de Tik Tok, pero sus videos han tenido un gran alcance. Los más vistos por la audiencia de la plataforma son en los que la joven hace las coreografías que se hacen virales en la red social o audiovisuales en donde le enseña a bailar a algún miembro de su familia. Uno de los favoritos es uno en donde se ve cómo le enseña una coreografía a una de sus tías, también trabajadora de la tierra.

El objetivo de la joven con los videos que realiza es poder conocer a los tik tokers más virales del país y poder viajar, pero sobre todo desea mostrar su realidad, ajena para otros. “Si llegará a tener una mayor influencia, lo que haría sería tratar de mostrar un modo de vida distinto para algunos , extraño para otros, y común para nosotros lo que hace años hacemos. Me importaría que la gente se lleve el mensaje de que “nada te impida cumplir tus sueños”, así sea teniendo muchos trabajos” señaló.

Eliana comentó que este trabajo lo realiza desde que es muy pequeña y que su familia se lo enseño en el caso de que decidiera no elegir seguir estudiando luego de la secundaria. “Si algún día no estudias vas a saber trabajar para poder salir adelante me dijo mi mamá un día y acá estoy. A mi no me gusta que nadie me pague nada, me gusta ser independiente, por eso trabajo tanto”, concluyó.

