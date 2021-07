En septiembre se celebrarán las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Oblatorias (PASO) y en Mendoza no hay muchas “caras nuevas” en las listas. Sin embargo, no se puede obviar el hecho de que algunos espacios apostaron por precandidatos que no tienen un perfil político muy marcado, o que son conocidos en distintos ámbitos por realizar otras actividades. Y si bien no son los principales, es interesante analizar de dónde surgen y por qué su nombre está en la lista.

En estas PASO tendremos que elegir a los próximos candidatos a senadores y diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en los 18 departamentos. En términos generales ya está definida toda la oferta electoral y, en algunos casos, llamaron la atención algunos nombres nuevos que acompañan a los candidatos principales o que se postulan como concejales en sus departamentos.

Por mencionar algunos está el caso Leonardo Vilchez, uno de los mellizos mendocinos que participa de La Voz Argentina, y se postula para concejal en San Martín por el Frente de Todos. El cantante contó que fue invitado por Red de Cuidados, “una red de voluntarios jóvenes que ayuda a los vecinos que lo necesitan y están apoyando a clubes de barrio y escuelitas de fútbol que contienen a muchos chicos en los barrios”, dijo.

Leonardo Vilchez se postula como candidato a concejal del departamento de San Martín. Instagram.

Kurt Ottosen (19) es de San Rafael y es el quinto precandidato a diputado provincial de la Unión Cívica Radical por el cuarto distrito. El joven trabaja con la defensa de los niños, niñas y adolescentes pero es la primera vez que se suma a la política partidaria.

Otro caso es el de Giuliana Díaz (27) es periodista, jugadora de fútbol y actual presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol. Si bien es militante de la UCR en Maipú, su lugar en las listas como candidata a diputada provincial por el segundo distrito también llamó la atención.

Por su parte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) sumó entre a Ana Maya y Alejandra Vargas que se desempeñan como trabajadoras de viña, y a Florencia García que es enfermera.

Giuliana, presidenta de la Liga de Fútbol Femenino de Mendoza. Mariana Villa | Los Andes

El valor de los candidatos emergentes para los frentes

Si bien cada uno de los casos que mencionamos anteriormente son diferentes y es necesario analizarlos por separado, se los puede encasillar en el término “candidatos emergentes”. Son personas que no tienen antecedentes en la política, pero de alguna forma suman y, en ocasiones, son necesarios a la hora del armado de las listas.

Una de las razones por las que puede ser por estrategia de marketing político, porque esa persona puede llegar a medir en el cargo en el que se postula. “Pongo a alguien que puede ser conocido de otro ámbito y que espero que me atraiga votos desde ese lugar”, comentó sobre esta lógica el sociólogo y consultor político, Enrique Bollati.

Estos son candidatos que como todos, emergen de la sociedad, generalmente de movimientos sociales muy relacionados a la política. Pero en algunas situaciones buscan figuras que son en sí mismas conocidas por lo que hacen y son necesarias por eso, porque posicionarlas “es extremadamente caro desde el punto de vista de los recursos económicos y de tiempo”, explicó al respecto la directora de Reale Dalla Torre Consultores, Martha Reale.

Otra de las razones de sumar nombres nuevos a las listas es el reclamo social de que los espacios políticos se tienen que renovar. “A veces los espacios políticos buscan alternar experiencia con renovación porque la ciudadanía así lo requiere y porque es sano que eso ocurra”, indicó Reale.

Y resaltó que esta “renovación trae sangre nueva, ideas nuevas y aporta. Y se suman a quienes “tienen experiencia y cuentan con esas credenciales que son inobjetables a la hora de definir el voto. Y esa mixtura es importante”.

Más allá de que “es un tema de análisis porque a la ciudadanía le gusta votar de acuerdo a su experiencia, candidatos que le den confianza, y en general esa confianza siempre está ligada a la experiencia que ha tenido con ese candidato o ese espacio. Pero a la vez reclama renovación, aunque a veces parece contradictorio”, comentó al respecto la consultora.

Y Reale resaltó que esto ocurre en espacios como Cambia Mendoza donde lo hacen por necesidad de generar recambios.

En esta línea, Bollati expresó que esta “es una vieja discusión entre los que dicen ‘necesitamos gente nueva’. Y detrás de ese viene otro que te dice ‘pero a éste quién lo conoce’ y si es nuevo es claro que no lo vas a conocer”.

Sin embargo, marcó que a diferencia del oficialismo, “es costumbre del Frente de Todos, apelar a estructuras propias, a sus propios dirigentes políticos y por ahí, a dirigentes sociales que están vinculados a ellos por tipos de participación política, etc. Y no es que sea bueno ni malo, son distintos”.