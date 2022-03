El oficialismo mendocino logró dar media sanción en el Senado al proyecto de ley que establece la Boleta Única Papel (BUP). De esta manera la iniciativa pasó a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

La norma logró 25 votos afirmativos y 12 negativos. Desde antes de comenzar la sesión el Frente de Todos adelantó que no iba a votar a favor ya que reclamaba la opción de eliminar la lista sábana. La negativa no solo se dio dentro del peronismo sino que los socios del PRO también se abstuvieron en algunos artículos con los que no estaban de acuerdo.

Las principales críticas al proyectos se dieron a conocer durante una conferencia de prensa dada precia a la sesión, y consistió en que el oficialismo mantuvo firme el mantenimiento del casillero “voto lista completa” y además el hecho que se deja a discreción del gobernador de turno la decisión de desdoblar o realizar en simultáneo la elección con el gobierno nacional.

Desde la oposición la senadora del PJ Miriam Gallardo manifestó que su bloque no acompañó este nuevo sistema de votación, y pese a que se realizaron algunos cambios al despacho oficial, no son suficientes para dar un salto de calidad y transparencia en relación al actual sistema.

De qué se trata la Boleta Única

El proyecto aprobado hoy por el Senado mendocino establece una única boleta en la que estarán ubicados de forma horizontal los frentes o partidos, y de manera vertical las categorías a elegir. Habrá un casillero, debajo de los nombres de los espacios políticos, con la leyenda “voto lista completa”.

En el caso de que las elecciones sean unificadas con la Nación no se utilizarán dos sistemas distintos sino que se priorizará el de Nación. Por lo que solo habrá fotos para las categorías de gobernador/a e intendente/a en las elecciones generales. En las intermedias, sí habrá imágenes de legisladores/as y concejales.

También otro cambio importante es que el lugar de votación ya no será más un “cuarto oscuro”, por lo que se podrá sufragar hasta dos personas por vez, con separaciones que oculten las boletas. Los detalles serán determinados por la Junta Electoral, y en las aulas estaría el pupitre con la presidencia de mesa y fiscales.

En el caso de que una persona vota en el casillero “lista completa” y también en alguna categoría individual, solo se anulará la repetición y no la boleta entera.