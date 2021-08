Eliana Cuchietti y Nazareno Fernández, era una pareja mendocina que manejaba un Call Center, hasta que un día todo cambió y se enamoraron de Maira, una joven que arrancaba a trabajar con ellos.

La nueva integrante del Call Center comenzó a generar un vínculo de amistad muy fuerte con la pareja, pero se le fue de las manos y terminó enamorándose de los dos.

“Empezamos a ver que sentíamos cosas que no entendíamos, los tres nos juntábamos sin problemas, pero si yo me juntaba sola con Eli, extrañábamos al otro. Algo estaba pasando”, comentó Maira a Los Andes.

Estaba claro que los tres sentían algo pero no sabían cómo decirlo, ya que el poliamor es algo nuevo para la sociedad. Entonces la pareja decidió hacer una cena en su casa para dar el primer paso e invitó a Maira para que los acompañe.

“Era una cena después de pasar todo el día juntos. Con May, en un momento, nos propusimos hacerle una broma para Naza, diciéndole que íbamos a ser novias entre nosotras porque ya no nos gustaban los hombres. Cenamos, le ofrecí vino a él. Él dijo que no y ella sí aceptó. Y ahí nos dimos un beso. Quedó todo explicado”, agregó Eliana.

Una vez que habían asumido su relación de a tres, decidieron contarles a sus familias. Claro que para Nazareno y Eliana fue más fácil que a Maira, ya que ella es 18 años más chica. Al principio fue complicado y costó que su familia lo acepte pero ahora la mendocina aseguró que lo toman con normalidad.

Hace cuatro años que el trío convive y sueña con su festejo de compromiso, que según adelantaron se llevará a cabo en junio de 2022.

Además, Eliana y Maira comentaron sus ganas de ser mamás en un futuro, “hemos hablado y queremos quedar las dos embarazadas al mismo tiempo. Nos gustaría mucho. Pero, por supuesto, no siempre se puede conseguir, así que si queda alguna embarazada de las dos antes, no hay problemas. Y ya veremos”

