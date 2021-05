El ex jugador de San Martín de Mendoza, Gustavo Reggi, hoy ayudante de campo del técnico Pedro Troglio, se coronó campeón junto al equipo de Olimpia de Honduras, quien derrotó, en la segunda final por penales (4-3) al Motagua.

//Mirá también: Enzo Pérez en números, luego de una noche histórica del “arquero” de River

Dentro del cuerpo técnico también está el mendocino Pablo Martín quien se destacó en la preparación de física de equipos como la Asociación Atlética Luján de Cuyo y Godoy Cruz.

El mendocino Gustavo Reggi, ayudante de campo del técnico Pedro Troglio, festejó el tricampeonato de Olimpia de Honduras. Reggi

Reggi fue técnico de Huracán Las Heras en Mendoza, pero como jugador se destacó en Ferro CO, Independiente de Avellaneda, Gimnasia La Plata, Reggina y Crotone de Italia, Las Palmas, Levante y Castellón de España.

Olimpia ganó la segunda final por penales pero en el primer partido definitorio había caído 2-1 de visitante. En la revancha se impuso 1 a 0 en el tiempo reglamentario, y los penales fue la vía desde donde se definió el torneo.

Fue el tercer título consecutivo de Olimpia bajo la dirección técnica de Pedro Troglio, quien desde que arribó a la institución blanca en junio de 2019, conquistó el Apertura 2019, Apertura 2020 y Clausura 2021.

//Mirá también: El delantero mendocino Rogelio Funes Mori dejaría el club Monterrey

Al final, Troglio festejó

El técnico Pedro Troglio no estuvo en el banco de suplentes en la segunda final por una suspensión, luego de la primera final del torneo Clausura (Olimpia perdió 2-1) y el extécnico de Godoy Cruz de Mendoza explotó en aquella oportunidad en plena conferencia de prensa.

“Yo me callo siempre la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan. Todas. Me chupa un huevo, que bicampeón, a mí qué me importa, yo quiero ser campeón. ¿Y me vienen a preguntar por qué reacciono? Reacciono porque tengo 40 años en el fútbol, soy de la calle y soy un loco de mierda. Y no hablo más, gracias”.

En la primera final al equipo dirigido por Pedro Troglio le sancionaron dos penales en contra, y le expulsaron a 3 jugadores.

Festejos de Olimpia Tricampeón