En un mes el es Día del Estudiante y, a diferencia del 2020, en Mendoza prácticamente no hay restricciones. Uno de los clásicos desde hace años para esta época es el alquiler de casas o cabañas en Potrerillos, y algunos se anticiparon a consultar para conseguir un lugar y buenos precios, pero muchos propietarios prefieren no alquilarle a los jóvenes.

Al parecer, si la situación epidemiológica lo permite y las medidas continúan como hasta ahora, los estudiantes mendocinos podrían celebrar su día y el comienzo de la primavera el próximo 21 de septiembre. No podrán hacerlo con fiestas masivas, pero están permitidas las reuniones en espacios abiertos como parques y espacios verdes, y en domicilios particulares.

Operativo dia del estudiante mendoza

Incluso, no hay ninguna restricción para el alquiler de casas y cabañas, algo que prohibieron para el Día del Amigo de julio de 2020 para evitar la propagación del coronavirus. Por lo que hasta el momento estaría permitido que los jóvenes opten por este plan.

Desde hace más de una década este es un clásico y principalmente este fenómeno se da en Potrerillos. Algunos precavidos ya comenzaron a averiguar precios y disponibilidad, pero en algunos casos se encontraron con precios muy elevados por noche y propietarios que prefieren no alquilar, para cuidar sus inmuebles.

“¿Alguien que alquile cabañas para 10 personas para el día del estudiante? Nadie nos quiere alquilar o nos cobran carísimo, por qué?”, escribió un joven en el grupo de Facebook Fans de Potrerillos. Y, para su sorpresa, recibió una gran cantidad de respuestas aunque la mayoría apuntaba a lo mismo: la desconfianza en los jóvenes y el alcohol.

Esto tampoco es nuevo. Cada año el Gobierno monta un operativo, incluso días antes, para controlar los vehículos que ingresan al esta zona de Luján de Cuyo a fines de evitar el descontrol por consumo de alcohol y drogas. Además, intensifican los controles en esa zona por las fiestas clandestinas en casas, cabañas e incluso en la vía pública.

Así se vive el Día del Estudiante en Mendoza

Y precisamente por ahí iban la respuestas que le dieron al joven, que representa a mucho otros que seguramente estén pensando en hacer lo mismo el 21 de septiembre. “Calculo que es porque muchas veces se emborrachan y rompen todo... entonces el propietario prefiere no arriesgarse, ya que después los arreglos le puede costar más caro que el propio alquiler”, comentó un usuario.

“Lamentablemente con lo que les cobran no ganan, salen perdiendo. Entré todo lo que rompen, destrozan, la mugre que dejan, la luz, el agua, el gas, el seguro, el servicio de emergencia, y todos los impuestos restantes, conviene no alquilarles. Vayan a un camping en carpa”, comentó otras de las personas.

“Hace años los estudiantes van una semana antes a llevar cajas de vino y esconderlas, para que el 21 cuando la policía controle no vea nada. Un año se excedieron de tal forma, que no solo se emborracharon, quemaron cabañas desocupadas y hasta violaron chicas. Por eso en general la gente de Potrerillos no quiere que festejen el día de la primavera allá. Es muy triste porque no todos los jóvenes son malvados. Hay mucha juventud sana”, opinó otro usuario.

Entre tantos comentarios, el dueño de unas cabañas comentó como procede él para alquilarles a los jóvenes. “Nosotros siempre hemos alquilado a estudiantes, de hecho éste año está reservado todo el complejo al mismo grupo de amigos”

Y agregó: “Entiendo a los propietarios de cabañas porque hay roturas, descontrol y todos cuidamos nuestro medio de sustento, en mi caso vivo en el complejo y trato directamente con un padre responsable, con un depósito y demás medidas de control y debo decir que dejan las cabañas mejor que gente grande”.