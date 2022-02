El día de los enamorados suele ser una buena excusa para alagar a la pareja con un ramo de rosas o con algún otro tipo de regalo tradicional o derivado de la cultura norteamericana que instauró esta celebración en el resto del mundo. En Mendoza la venta de rosas descendió y el principal motivo es por los altos precios que tienen.

Uno de los regalos más comunes para el 14 de febrero es el de regalar rosas. Año a año esta venta desciende en la provincia, no por la falta de amor, sino por la falta de dinero en los bolsillos de los mendocinos. Otros factores, como la poca duración que tienen las flores, también afecta a la hora de elegir qué regalar para esta fecha especial.

“La falta de ventas no es porque no hay amor, el amor está en el aire. Vas a donde vas las personas te saludan, hay decoraciones por todas partes. Lo que no está es la plata que se necesita para regalar una rosa o flores caras para la pareja”, comentó una florista a un noticiero local este lunes.

Las rosas son las menos elegidas para este San Valentín. Foto: Revista Rumbos

En los puestos de flores de la provincia las rosas rondan los $500 y en varias ocasiones llegan hasta los $1000 cada una. La comerciante dijo que el precio se debe a que ,en su mayoría, son productos extranjeros que no son de producción Nacional o que solo se dan en una estación y con mucha escases.

“Años anteriores solíamos mantener abierto toda la noche por la gran demanda de flores que teníamos para esta época del año. En la mañana teníamos el mayor movimiento del día, pero ahora ya no es así”, afirmó la mujer mientras mostraban el puesto vacío.

Cactus y suculentas, las opciones más elegidas

Uno de los factores por los que la venta de rosas cayó es por la poca duración que tienen, por su falta de raíces no duran más que algunas semanas. Por lo tanto, su alto precio por poco tiempo de duración no las hace convenientes para muchos mendocinos que no tiene la posibilidad de darse ese lujo.

Los cactus y suculentas son las opciones favoritas de los mendocinos para hacer regalos este 14 de febrero.

Como opción, en las florerías de la provincia están los cactus y las suculentas. “Generalmente son los más vendidos, no solo porque son una planta que se puede tener por mas tiempo, sino porque están de moda y muchas personas hasta las coleccionan en sus casas”, indicó.

Otra de las favoritas, en tanto a plantas, es la “naranjita del amor”. Es una plantación pequeña que da frutos como si fuesen naranjas, pero según la vendedoras no son para consumir. Tanto estas plantas como los cactus y suculentas rondan entre los $300 y $400.