Una vecina pidió ayuda en un grupo de Facebook luego de no encontrar una solución a que los perros ensuciaran la entrada de su casa. De manera solidaria muchos mendocinos brindaron sus consejos para ayudar a la mujer y colaborar con otras personas que quizás tengan el mismo inconveniente.

Las mascotas son una gran responsabilidad, pero lo que hacen cuando están lejos de sus dueños es puro instinto. Al parecer varios de ellos cuando salían de sus casas usaban “de baño” la entrada de la casa de una vecina de Mendoza. Cansada de limpiar contantemente su casa y de que esta pareciera “una sucursal de la Difunta Correa”, pidió ayuda de manera masiva.

Varios mendocinos compartieron una solución desde la experiencia y brindaron varios consejos que puede ayudarle a más de uno ante esta problemática.

Con la intensión de utilizar una solución natural la mujer publicó “¿Alguien sabe dónde puedo comprar esas ramas con espinas que se ponen en el césped para que no pisen/defequen perros? En realidad césped no tengo, pero ya no se que hacer para que los perros no me ensucien la vereda de mi casa. Ya probé poniendo botellas de agua (parece una sucursal de la difunta correa) , tire ahuyenta perros, naftalina, hice de todo y no hay caso. Parece que es el baño del barrio”, indicó la mujer en el grupo de la red social.

La publicación surge porque los perros de la zona no dejaban de ensuciar la vereda de la vecina. Web.

Los consejos de los vecinos

Entre los comentarios destacados de la publicación se encuentra el de lavar el piso con agua y vinagre para ahuyentar a los perros. Para que sea más efectivo proponen tirar pimienta sobre la superficie para que no tengan deseo de realizar sus necesidades en esa zona.

Además, recomiendan aplicar rejas o cercos, en el caso que se trate de un alquiler, los mendocinos indican que se puede hacer una cerca con media sobra o tela de alambre. De esta manera cuando se termine el contrato de alquiler se puede quitar sin problema y los perros no tendrían espacio para dejar sus heces.

Otro de los comentarios que se repitió es consultar con algún profesional o veterinario para poder saber qué sustancias no le hacen mal a los animales, pero los aleja de ese lugar.