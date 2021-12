La Copa Argentina de Fútbol Talla Baja se pondrá en marcha este jueves en el departamento de Junín, con la presencia de los representativos de Mendoza, Corrientes, Catamarca, Rio Negro, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Tucumán.

Claudio Abba: “Antes, la gente se burlaba, ahora nos aplaude”

Claudio Abba, el jugador, dirigente y organizador de la Copa Argentina en Junín habló con Vía Mendoza sobre el torneo, pero principalmente resaltó el significado de Talla Baja, la lucha que sostienen en la sociedad y dejó un mensaje: “Hay que ser fuertes y enfrentar la vida, que es lo más lindo que tenemos”.

Claudio Abba y su hijo Lionel (10 años) en uno de los partidos de fútbol Talla Baja, vistiendo la camiseta de Mendoza.

El jugador mendocino, resaltó que muchos jugadores no pudieron viajar debido a que no pudieron conseguir pasajes, pero a pesar de ello “en la Copa Argentina habrá más de 100 jugadores de todo el país”, resaltó entusiasmado.

Buenos Aires es el último campeón y se jugará todos contra todos en el polideportivo de Junín, hoy capital provincial de Talla Baja.

“Estamos orgullosos de haber logrado cambiar la mentalidad de la gente”

En relación a la inclusión en la sociedad, Claudio Abba, remarcó: “Estamos orgullosos de haber logrado cambiar la mentalidad de la gente frente nosotros. Antes se burlaban, y hoy nos aplauden en una cancha o sacan fotos”, remarcó exultante en relación al cambio que vive en la sociedad.

Luego, agregó: “Lo veíamos muy lejos, y hoy los niños, como mi hijo de 10 años, pueden tener un lugar que nosotros no teníamos”.

En relación a malas experiencias en el día a día, recordó: “Sólo tuve una mala experiencia. Fue con un cura en confirmación, quien me dijo que yo no podía dar la confirmación por el aspecto físico”, recuerdo sobre el cual no tiene resentimientos, “pasó en Rivadavia hace 20 años”, remarcó esbozando una sonrisa. “Soy parte de esta sociedad y tengo una vida muy normal”, resaltó como para certificar su presencia.

En relación a Talla Baja en Mendoza, Abba sentenció: “No me siento que he marcado un hito en la provincia. Hay un grupo de 30 personas que vienen trabajando desde hace seis meses y estamos muy felices. Encontramos un lugar en la sociedad. Hoy saldremos a la cancha a jugar y compartir cada minuto. Antes, muchos vivíamos en entre cuatro paredes, hoy salimos a la calle con el objetivo que los chicos se sientan parte de esta sociedad, estudien y trabaje”, finalizó.

Mendoza sede de la Copa Argentina de Talle Baja de Fútbol.

Buenos Aires concentrado en Mendoza

La delegación de Buenos Aires ya está en Junín, Mendoza para disputar la Copa Argentina.

Corrientes y Chaco instalados en Mendoza

la delegación de Corrientes-Chaco ya viven la Copa Argentina que se jugará en Junín, Mendoza.

Fixture

Primera fecha: jueves 11 desde las 20.30, Mendoza vs Corrientes/Catamarca/Río Negro; 21.30, Chaco vs. Córdoba /Santa Fe / Entre Ríos; 22.30 Buenos Aires vs. Tucumán.

Segunda fecha: viernes 12, desde las 9, Chaco vs. Tucumán; 10, Mendoza vs. Buenos Aires; 11 Corrientes/Catamarca/Rio Negro vs. Córdoba/Santa Fe/Entre Ríos

Tercera fecha: a las 15, Mendoza vs. Chaco; 16, Buenos Aires vs. Corrientes/Catamarca/Rio Negro; 17, Tucumán vs. Córdoba/Santa Fe/Entre Ríos.

Cuarta fecha: desde las 20, Chaco vs. Buenos Aires; 21, Mendoza vs. Córdoba/Santa Fe/Entre Ríos y desde las 22, Tucumán vs. Corrientes/Catamarca/Rio Negro

Quinta fecha: sábado 18, a las 9, Buenos Aires vs. Córdoba/Santa Fe/Entre Ríos; 10, Chaco vs. Corrientes/Catamarca/Rio Negro y desde las 11, Mendoza vs. Tucumán.

Semifinales: (15.30) 1° vs 4°; (16.30) 2° vs. 3°; (desde las 20) 5° vs 6°; (21) tercer y cuarto puesto.

Final: a las 22.

