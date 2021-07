Con una viñeta más que especial, Chanti se unió al pedido del personal de salud por un salario digno. Este viernes 9 de julio, los profesionales de salud saldrán a las calles para reclamar por una actualización salarial que se ajuste a la inflación salarial.

Gracias al pedido de una médica pediatra, el historietista decidió sumarse al reclamo del personal de salud. No fue una decisión que tomó a la ligera, sino que fue luego de conocer los detalles de la situación que los médicos, enfermeros, y farmacéuticos viven día a día en esta realidad pandémica.

La viñeta con la que Chanti se unió al pedido del personal de salud. Gentileza.

Un pedido especial

El sábado pasado, Chanti recibió un mensaje a su Instagram. Era una médica pediatra, que le pedía que acompañara al personal de salud con su reclamo salarial, ya que necesitaban visibilidad y difusión.

“Yo la verdad que estoy ajeno al tema de salud. Sabía que estaban reclamando por lo que vi en las noticias, pero no sabía los detalles”, comentó Santiago a Vía Mendoza. Al momento de leer el mensaje de la médica, Santiago comenzó a interiorizarse sobre su realidad.

Para hacerlo se puso a investigar e incluso le preguntó a conocidos que forman parte del personal de salud. “Pensé que ganaban más”, señaló el historietista, ya que con tan solo indagar un poco, se dió cuenta que la situación de los profesionales de salud solo ha ido de mal en peor.

“No sabía que tan mal estaban ellos y sobre todo sabiendo que ellos cargan en sus espaldas la pandemia”, declaró Chanti. Fue allí que nos explicó que no se suma a cualquier reclamo, “siempre hay reclamos en Argentina” señaló, sino que solo apoya a aquellos que considera genuinos.

El mendocino indicó que la última campaña que apoyó fue la de la Ley 7722 y vio la necesidad de acompañar la causa del personal de salud también. “Son reclamos genuinos que necesitan visibilidad, sin ningún partido político de por medio”, expresó Chanti.

La viñeta que se viralizó

Lo que le ayudó a terminar de tomar la decisión en acompañar al personal de salud fue algo que leyó escrito por un medico. “Decía que los médicos no podemos hacer paro como los camioneros que paralizan el país, porque no podemos dejar a los pacientes sin atender. No tienen forma de presionar al gobierno o hacer resistencia”, expresó el mendocino.

El historietista realmente se empatizó con su situación y tuvo un fuerte sentimiento de acompañar al personal de salud. Si bien expresó no tener conocidos cercanos en el rubro, realmente pudo sentir el agotamiento físico, económico y psicológico que estas personas están atravesando.

Fue así que hizo su viñeta y el lunes la compartió en sus redes sociales. “Necesitamos un sueldo digno”, lee el cartel de su dibujo, que lleva un profesional de salud con su personaje de Mayor y Menor, Tobi.

Los personajes icónicos de Mayor y Menor, Nacho y Tobi. Gentileza.

Tan solo en unas horas, la viñeta comenzó a ser compartida por todas las redes sociales. Muchos mendocinos subieron a sus estados el dibujo de Chanti. Inclusive fue viralizado más allá de las fronteras provinciales.

Chanti expresó que recibió muchos mensajes de agradecimiento por sumarse a la causa, algunos mensajitos de profesionales de salud de otras provincias. “Me puse muy contento cuando se viralizó, hacia falta visibilizar esta situación”, comentó el mendocino.

“Cada uno está en su ámbito y no sabe bien de los problemas del otro. Esto permitió que la gente se preguntará por el personal de salud”, concluyó Chanti.