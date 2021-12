Delincuentes irrumpieron en una finca y asaltaron a productores de ajo. Les robaron el dinero de una pequeña venta, encañonaron a una mujer de 30 años y también balearon en el estómago al padre de 60 años. El finquero quedó internado en el hospital Central.

El asalto se produjo en cerca de las diez y media de la noche del sábado en la finca Rodríguez en calle Las Margaritas, esquina ruta provincial 20 de Maipú.

Según la información oficial, los asaltantes entraron por la fuerza a la casa de la mujer y apuntándole con un arma de fuego le exigieron el dinero de una venta de ajo que habían concretado recientemente. La productora cedió a las amenazas de los delincuentes y les entregó $15.000.

Pero la historia no terminó ahí, no satisfechos con el botín los delincuentes fueron hasta la casa vecina donde vive el padre de la mujer. El hombre no se amedrentó y resistió el asalto con un palo. Así fue hasta que uno de los asaltantes tomó el arma y le disparó en el abdomen, acto seguido escaparon del lugar.

El herido fue trasladado en primera instancia al hospital Metraux donde le realizaron los primeros auxilios y luego lo derivaron al hospital Central.

De acuerdo a la información policial, el hombre estaba fuera de peligro.

La denuncia por el asalto ingresó en la Subcomisaría Lara de Maipú y se inició una causa por robo agravado.