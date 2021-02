En medio de una situación económica complicada, el coronavirus que sigue estando entre nosotros, la campaña de vacunación, hasta el regreso a clases y la posible segunda ola de Covid, hay un tema que corta a todos por el medio: el 2021 estará marcado también por las elecciones legislativas.

En la Nación el presidente Alberto Fernández evalúa la suspensión de las PASO o una prórroga a setiembre. En tanto en Mendoza hay por ley un calendario propio que trasladaría los comicios de medio término a febrero y abril de 2022.

Sin embargo, en el Gobierno provincial no ven con malos ojos dejar de lado el desdoblamiento y acoplarse al calendario electoral nacional. Y la idea de unificar es algo en lo que coinciden los intendentes de la provincia, sin distintos de partidos. El beneficio sería que de esa manera el costo de las elecciones lo absorbe el Estado Nacional.

El gobernador Rodolfo Suárez dijo hace una semana en Las Heras que es muy “prematuro” hablar de esto y que “no es un tema que esté en la agenda”. Una expresión que tiene algo de verdad, porque tiene tiempo hasta mayo para confirmar el calendario electoral. Pero también hay un detalle que contradice al mandatario: tanto en el oficialismo como en la oposición todos se mueven y declaran como si estuvieran en campaña.

La posición mayoritaria en la coalición Juntos por el Cambio a nivel nacional es la necesidad de “respetar la legislación electoral vigente sin alteraciones bruscas” (según el comunicado de referentes radicales del viernes). Esto es, que no se suspendan las primarias previstas para agosto. Solo aceptan una posible postergación para setiembre.

El mismo argumento tienen en el oficialismo provincial acerca de no eliminar las PASO. A eso le agregan la necesidad de unificar elecciones con la Nación. “Coincido con lo que han expresado Rodolfo (Suárez) y Alfredo (Cornejo): por un lado que es prematuro hablar de fechas, en donde se da por sentado que no deben suspenderse. Se puede ajustar ese calendario, si es que ese ajuste responde a datos de pandemia, no sujeto a otra especulación”, comentó el intendente de Capital, Ulpiano Suárez.

Consideró que una suspensión es “cambiar las reglas, algo habitual en el kirchnerismo que afecta al sistema republicano”. Y además aseguró que “en este contexto de año complicado en lo económico, sería coherente unificar las elecciones con las nacionales para reducir el gasto electoral”.

A este factor económico adhiere Walther Marcolini, el jefe comunal de General Alvear, que apoya una posible unificación. También defendió a las PASO porque “lo institucional se debe respetar”.

“Creo que el Gobierno nacional busca ganar tiempo con quererlas suspender, pero en realidad estamos muy preocupados por la situación institucional del país, el avance sobre la Justicia y las leyes que se han ido sancionando. Un último resguardo es que se cumpla el calendario electoral que son las PASO en agosto y las generales de octubre. Si no hay PASO, será un retroceso institucional”, indicó.

Otro sureño, como el malargüino Juan Manuel Ojeda, también defendió a las primarias porque él es “fruto de ellas”. “Es la oportunidad de los vecinos de escoger a los candidatos que representen los intereses de la sociedad. La pandemia alteró nuestras vidas pero, en mi opinión, no habría inconvenientes de hacerlas con todos los protocolos correspondientes”.

Por su parte, Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, coincidió en que “primero hace falta consenso nacional para avanzar con esa decisión (suspender las PASO), para luego en función de ello adaptar la ley electoral local”. Para él, por el momento nada indica que pueda haber desdoblamiento en Mendoza.

El peronismo, con la Nación

Como Ojeda, Fernando Ubieta, intendente de La Paz, aseguró que gracias a las PASO llegó al sillón municipal. Pero relativizó su importancia manifestando que “son encuestas que pagamos todos los argentinos porque no estamos dirimiendo cargos, generalmente llegan las listas armadas, entonces lo que hacemos es encuestar un partido contra otro”.

“Estoy de acuerdo que se suspendan porque me parece un gastadero de plata innecesario”, indicó. A la hora de analizar los factores a tener en cuenta, no dudó en decir que “todo depende del avance del virus, si dentro de cuatro meses tenemos una ola fuerte, será medio imposible hacer una elección”.

El tunuyanino Martín Aveiro, que es también vicepresidente 1° del PJ provincial, estimó que “no deberían haber PASO”.

“Primero por el contexto no sólo de pandemia, sino social. Creo que la dirigencia política no debe perder el tiempo en esto. Por más que no salgas a pegar carteles, hay que dedicarle tiempo que se quita de la gestión y empiezan a cambiar los objetivos en los organismos”.

En su modo de analizar la política, expresó que “los partidos pueden decir que les conviene o no por la participación ciudadana, pero la prioridad hoy es otra, la gestión y resolver problemas”.

En el mismo sentido, al sanrafaelino Emir Félix le parece correcto “evitar todo tipo de amontonamientos sobre todo si (la elección) es obligatoria. Hay que tener la menor cantidad de elecciones posibles o que sean en tiempos de verano, que no es peligroso”.

Desde Lavalle, Roberto Righi, además de coincidir con sus pares, agregó que lo conveniente sería unificar las elecciones provinciales con la Nación “por el tema económico y además porque la gente está medio agotada. Mientras menos elecciones haya, mejor”.