Andrea Boquete es una de las referentes del básquet mendocino y nacional, quien se adapta en estilos y modalidad, manteniendo su nivel y siempre dando lo mejor. La alera de Universitario Ferrol de España, es una de las fichas fijas en Las Gigantes que hoy debutan en el Sudamericano, en Villa Mercedes.

A punto de vérselas con Venezuela (20.30) en el Arena La Pedrera, la ex YPF expresó sus grandes sensaciones vividas con el básquet, su desarraigo, costumbre y sueños. Y confesó que le encantaría volver a jugar en Mendoza, junto a sus amigas que actualmente visten la camiseta de Atenas.

Sin lugar a dudas que los colores para ella no es una condición fundamental. Acostumbrada a formar parte de tantos clubes dio cuenta que, definitivamente, prefiere el grupo humano y los grandes momentos que le ofrece su deporte.

La mendocina Andrea Boquete, emblema del básquet argentino. Foto: Redes

Sus inicios

Cuando comenzó a jugar al básquet de muy pequeña, nunca imaginó concretar tremenda trayectoria, entre las cuales se destaca una medalla de plata en el Panamericano de Perú en el 3x3, modalidad nueva en la que supo brillar, pese a no estar acostumbrada a jugarlo.

Y no hace mucho, fue la MVP en nuestro país y récord de mayor anotación en un partido de Liga con 41 unidades. Además fue elegida Asistencia de la Década 2010-2020 en el Baxi Ferrol de España y en la presente edición, en las filas del Manuela Fundación RACA de Granada disfruta del Challenge en donde promedia 12.2 puntos, 5.2 rebotes y 2.1 asistencias en 27 minutos.

Siendo hincha de Godoy Cruz Antonio Tomba, porque allí jugó al fútbol su abuelo Juan Alberto, comenzó a practicar el básquet a los 8 años. Prácticamente creció en el club YPF hasta formar parte de una camada en la Primera (NdR: siendo ella juvenil aún) que ganaba todo.

Jugó con figuras locales como “Caro Sánchez, Cele Cabañez, Jose Belelli, Gabi Coria, y para mí fue un honor compartir con ellas. El día que me retire, quisiera despedirme jugando en mi provincia. Hoy todas las chicas juegan en Atenas de Mendoza, así que deberé sumarme allí para darme el gustito”, confió Andrea en una entrevista realizada para la CAB, Confederación Argentina de Básquet.

Aún no cumplía los 18 cuando le llegó la propuesta de emigrar. Su destino fue Murcia, un trampolín a tan extensa trayectoria.

La mendocina Andrea Boquete, emblema del básquet argentino. Foto: Redes

“Aún iba a la secundaria cuando llegó la propuesta. Les dije a mis viejos que primero debería terminarla. Ellos pensaban que a veces el tren no vuelve a pasar, me aconsejaron subirme y completar el cole en cuanto pudiera. Es algo pendiente, pero pronto podré culminarlo. Siempre agradezco a mis papás por el empujón. Todavía no tomaba al deporte como primera opción, siempre pensé que me habría gustado ser kinesióloga, profesión con la que estoy muy en contacto. Pero hoy, mi vida es el básquet”, aseguró.

Boquete jugó en equipos argentino como Lanús, Berazategui, Estrella de Berisso, Obras Sanitarias y Quimsa. En otras instituciones sudamericanas lo hizo en Universidad Católica de Bolivia y el Venceslau brasilero; y en las europeas, pasó por Murcia, Toledo, Bembibre, La Seu, León, Ferrol y -actualmente- Granada.

Además fue parte de las formativas nacionales alcanzando el Subcampeonato Sudamericano U17 y un inolvidable 3º puesto en el Mundial U19. Con la Mayor, obtuvo el bronce en el FIBA Américas de Edmonton 2015, plata en la AmeriCup de Buenos Aires 2017 y el oro en el Sudamericano de Tunja 2018, tras 70 largos años sin ganarlo en una final donde Argentina pudo vencer a Brasil, su clásico rival.

La mendocina Andrea Boquete, emblema del básquet argentino. Foto: Redes

Cómo es Andrea Boquete, emblema del básquet argentino

“Soy sociable y charlatana, pero a la vez súper tranquila y casera”, confió la alera de la Selección. Pero además, aunque está muy comprometida con su profesión, se toma sus momentos libres para “intentar despejarme del básquet. Cuando tengo la posibilidad, me aíslo e intento desconectarme; y mi mejor terapia es el gimnasio, disfruto muchísimo entrenarme sola en esos momentos de libertad. También opto por salir a caminar o ver alguna serie”, dijo.

A los 31 años, “una se va cansando mentalmente y comienza a tener otras prioridades. Vivo el día a día, recargar pilas cada vez que puedo compartir con familia y amigos, y seguir disfrutando esto que amo, lo cual hace todo más fácil. En casa tengo a mi mamá Mabel, mi papá Luis, y mis hermanos Natalia, Juan y Mariela. Yo soy la menor, y ellos son los pilares que me bancan en esta aventura”, afirmó.

La mendocina Andrea Boquete, emblema del básquet argentino. Foto: Redes

El 3x3, modalidad donde confirmó su calidad de juego

Fue en el Panamericano de Perú donde Argentina se quedó con la medalla de plata. El equipo fue conformado por Andrea, Melisa Gretter, Nacha Pérez y Victoria Llorente.

“Me fascinó porque se vive una adrenalina tremenda. Tenía miedo de no servir pero finalmente lo disfruté un montón y hasta quedé con ganas de más. Al fin y al cabo es básquet, y me pone contenta que en Argentina esté creciendo tanto”, manifestó.

Su consejo para las que quieren seguir su camino

Después de transitar este extenso camino, Andrea mirá hacia el futuro, puntualmente a las próximas jugadoras. Y sostiene que “si una quiere estar en la Selección debe sacrificarse, entrenar duro, descansar, alimentarse bien, y otras cientos de pequeñas acciones que a largo plazo suman algo muy grande. Todas, sin importar edad, posición o club, debemos ser conscientes del esfuerzo que se tiene que hacer por y para la Argentina, de que representamos a un país y a un montón de nenas que nos admiran y necesitan nuestro ejemplo”, dijo.

-¿Vestir la camiseta albiceleste qué te produce?

-Vestirla, escuchar el Himno, sentir el apoyo de la gente, subir a un podio, es increíble… Es erizarte, llorar, sufrir, reír y disfrutar, todo a la vez.

La mendocina Andrea Boquete, emblema del básquet argentino. Foto: Redes

El Objetivo: Rumbo a Paris

La mendocina, como todas las basquetbolistas de la Selección, buscará clasificar para Paris 2024. Porque “todas soñamos con jugar un Juego Olímpico. Es la cima en la carrera de cualquier deportista y nosotras la venimos peleando hace mucho. Últimamente atravesamos muchas negativas y es hora de que llegue lo bueno, creo que esforzándonos y entrenando como lo estamos haciendo, somos capaces de conseguirlo. Estamos enfocadas en eso, vamos en búsqueda de cumplir el sueño máximo”, concluyó.

Comienza el Sudamericano en San Luis

El seleccionado argentino de básquetbol juega este lunes frente a Venezuela, por la primera fecha del Sudamericano de la disciplina que se desarrollará en el Arena La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. El encuentro se jugará desde las 20.30.

Antes, a las 16.30, jugarán Paraguay y Ecuador, por el grupo A.

El elenco albiceleste, dirigido por el DT Gregorio Martínez, se adjudicó el último certamen continental, disputado en Tunja (Colombia) 2018. En la definición, el conjunto argentino doblegó a su par de Brasil, por 65-64.

Las Gigantes buscan revancha en el Sudamericano. Foto: Web

El equipo

Bases: Melisa Gretter (Estudiantes de Madrid, España), Luciana Delabarba (Lanús) y Camila Suárez (Obras Sanitarias); las escoltas Milagros Maza (Sant Josep, España) y Agustina García (Félix Pérez, Paraguay).

Alas: Andrea Boquete (Universitario Ferrol, España), Julieta Mungo (Universitario Ferrol, España) y Candela Gentinetta (Berazategui).

Ala Pivotes: Agostina Burani (Araski, España) y Victoria Llorente (Zamarat, España); más las internas Diana Cabrera (Ardoi, España) y Celia Fiorotto (Picken Claret, España).

El combinado albiceleste repite para este Sudamericano a ocho protagonistas de la AmeriCup 2021 en Puerto Rico, donde la Argentina se vio claramente afectada por la pandemia del COVID-19, a punto tal que Boquete no dudó en calificar este certamen como “una suerte de revancha” para el grupo.

En el grupo B, a disputarse en el estadio Ave Fénix, de la localidad de Juana Koslay, en las cercanías de la capital provincial, se jugarán los dos encuentros de la jornada inaugural con los cruces Chile-Uruguay (14.30) y Brasil-Colombia (18.30).