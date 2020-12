La mendocina Ana Ontiveros logró coronarse campeona paranaense con su nuevo club, Cianorte Futsal que se disputa en Brasil.

La ex capitana del Club Cementista de Las Heras, que jugó, además en diciembre del año pasado para Cerro Porteño de Paraguay, la Copa Libertadores de Futsal Femenino, tiene como objetivos para el futuro deportivo, continuar jugando profesionalmente futsal en el exterior y en lo personal, retomar en algún momento sus estudios de profesorado de Educación Física.

La talentosa poste explicó que “jugamos la final ida y vuelta con la Asociación Deportiva de Telemaco Borba (ADTB), que es el clásico rival de Cianorte. Ganamos de visitante en la ida 4-2 y de local igualamos 2-2. Con el empate ya salíamos campeonas y este resultado nos permitió ganar el Torneo Paranaense”.

Cómo llegó a jugar en Brasil

Ana Ontiveros recordó: “El contacto se dio a fines del año pasado, cuando desde el club paraguayo Cerro Porteño me llamaron como refuerzo para jugar la Copa Libertadores. Fue en ese torneo que dirigentes y el entrenador de Cianorte, que fue el equipo que ganó ese torneo, me vieron jugar y me contactaron en diciembre pasado y terminé de cerrar mi vínculo con el club brasileño, por lo que viajé a Brasil en febrero de este año para arrancar la pretemporada”.

“El nivel del futsal es muy alto”

Al hacer un análisis del juego Ana Ontiveros remarcó que “el nivel del futsal en Brasil es muy bueno y muy alto. Tiene otro ritmo. Se vive de manera profesional, porque todo el equipo está abocado pura y exclusivamente a entrenar, si bien hay chicas que estudian en la universidad, pero se entrena en doble turno de lunes a viernes, se juega los fines de semana”. Y destacó, que si bien le costó adaptarse al nivel de juego “el nivel es totalmente diferente son muy responsables y muy dedicadas a lo que hacen y se trabaja de una manera que yo veo por ahí, en mi caso en Mendoza y también en Argentina falta mucho de esto, pero también depende mucho de la parte económica. Acá el equipo tiene un buen apoyo económico”.

Continuidad internacional

En cuanto a los objetivos para 2021, la deportista reconoció que “no tengo nada certero, pero mi idea es seguir jugando en el exterior, ver que pasa en este club donde jugué este año, si se puede renovar el vínculo o no, si surge otra propuesta. Mi idea también es ir a jugar a Europa, tener esa experiencia, poder participar de algún torneo en el Viejo Continente”. Deportes de Mendoza.