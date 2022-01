Luego de un cálido estreno en el que Jordán celebró junto al público el inicio de una temporada más en su extensa carrera, las funciones programadas para todos los viernes de enero y febrero tuvieron un impás dado un caso de covid positivo que afectó al personal de la sala. Con todas las medidas de salubridad adoptadas y el aislamiento preventivo recomendado para estos casos, la obra escrita por el autor español Juan Carlos Rubio con dirección de Gastón Marioni sube a escena nuevamente.

“Las heridas del viento” es una maravillosa historia que reúne a dos personajes totalmente opuestos, cuyas vidas se cruzan cuando el padre de uno de ellos muere y, entre los papeles paternos, descubre las cartas de amor de otro hombre. Una pieza teatral que habla de amor, de sentimientos y deudas pendientes en un duelo cara a cara para desentrañar la realidad de una vida que no es lo que parece… o tal vez sí. Un encuentro íntimo entre el público y los actores para dar vida a dos seres entrañables que emergen desde la valentía, el humor y, sobre todo, el amor que los modificará para siempre.

“Me siento extremadamente feliz de estar en Mar del Plata, porque es una ciudad que adoro y que durante tantos años me dio la alegría de compartir mi profundo sentimiento por la actuación. Deseo que el público apoye al teatro y que asista a las salas tomando todas las medidas necesarias, así entre todos nos cuidamos y no perdemos ese espacio de arte en el que nos podemos reencontrar desde la sensibilidad”, comenta Miguel Jordán que este año celebra 72 años de profesión.

LAS HERIDAS DEL VIENTO

Viernes de enero y febrero a las 21 hs en Teatro La Bancaria , San Luis 2069.

Entrada General: $600.- Estudiantes y jubilados: $500.-

Ficha Técnica