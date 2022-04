Se llevó a cabo la conmemoración oficial por el 107º aniversario del inicio del Genocidio Armenio a manos del Imperio Otomano, que cobró la vida de al menos 1.500.000 personas –incluyendo abuelos, niños y discapacitados-. Tuvo lugar en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, a partir de la Ordenanza N° 24.025.

Cada año, en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, se lleva a cabo un acto central en conmemoración del “Día de Acción por la Convivencia y el Respeto entre los Pueblos”, en recordación del genocidio del pueblo armenio, cometido por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923.

Asistieron Daniel Núñez (UCR) y Horacio Taccone (AM); la Directora General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto, Cecilia Torres –en representación del intendente Guillermo Montenegro-; los referentes de la Asociación de Residentes Armenios, Gladys Demirdjian y Avedis Sahakian, presidente y vicepresidente, respectivamente; y alumnos y docentes del Instituto Ayelén y el Colegio Colinas de Peralta Ramos.

El acto tuvo lugar en el recinto del Honorable Concejo Deliberante. Foto: Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon

En principio se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y a continuación del Himno Armenio. Luego fue proyectado el video institucional “Historias de Abuelas. La identidad no se impone”, realizado por personal del Teatro Auditorium-Centro Provincial de las Artes. Después, se pudo apreciar un breve testimonio audiovisual que resumió la génesis, concreción y consecuencias del genocidio armenio.

En el siguiente segmento del acto, Núñez hizo uso de la palabra: “A veces nos resulta inconcebible hasta dónde puede llegar la condición humana. Y hechos como el sucedido nos avergüenzan. Por eso, es un día de reflexión. En un contexto donde se desarrolla otro conflicto bélico, parece que poco hemos aprendido sobre la paz y los derechos humanos. Son pocos los países que reconocen este genocidio y lo evocan. En Argentina, recién en 1987 comenzó a visualizarse. La ley aprobada en nuestro país para recordar lo sucedido habla sobre el espíritu de memoria, que es lo que tiene que prevalecer para que hechos semejantes no se repitan. Y para ello, hay que involucrar a las nuevas generaciones. Por eso, como dijo el Presidente Hipólito Yrigoyen: ´Los hombres son sagrados para los hombres. Y los pueblos son sagrados para los pueblos´”.

A continuación, Sahakian dijo: “Los motivos por los cuáles suelen desatarse los conflictos bélicos siempre son los mismos: económicos. La eliminación de una etnia suele derivar en eso. Trascendió lo armenio para transformarse en un conflicto humano. La situación del Imperio Otomano había cambiado drásticamente, por eso se decidió acabar con la cuestión armenia, para no seguir perdiendo territorio. Por eso empezó la matanza sistemática de armenios. Y que su memoria fuera borrada de la faz de la tierra. Recién se empieza a hablar oficialmente del genocidio en 1975, cuando se organiza una marcha del silencio en Uruguay. El hecho de no ser reconocido por muchos países, hace al hecho aún más dramático. No hay nada nuevo en los modus operandi en el mundo. Pero no mirarlas nos lleva a vivirlas nuevamente. Lo racial parece una excusa para el verdadero motivo, que es el económico a través del reparto de territorios entre los mismos actores de siempre. La envidia, el recelo, el resentimiento y la avaricia son los factores fundamentales que llevan a los Gobiernos y a las personas a olvidar su condición humana para tratar de sojuzgar y someter, para robar a otros en beneficio propio”.

El acto tuvo lugar en el recinto del Honorable Concejo Deliberante. Foto: Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon

Después, la titular de la Asociación de Residentes Armenios, Gladys Demirdjian, expresó: “Quisiera agradecer a todos los presentes en este acto tan sentido para los miembros de la comunidad armenia. Llevamos una cicatriz de más de cien años para profundizar la Memoria, Verdad y Justicia de nuestro pueblo. Necesitamos que se difunda lo que ocurrió y se haga concientización. Tenemos que unirnos y fomentar nuestros lazos para sanar heridas, que persisten, y no claudicar en el pedido a Turquía para que reconozca el genocidio”.

Finalmente, Torres manifestó: “Buenos días a todos. Hoy nos encontramos en conmemoración por uno de los más atroces actos contra la humanidad. Fue un asesinato planificado y sistemático contra mujeres, hombres, adultos y niños. Por eso debemos comprometernos con la tolerancia y el respeto, contra la violencia. En el Partido de General Pueyrredon podemos jactarnos de ser un territorio de respeto y coexistencia, de mutua convivencia en paz. La comunidad armenia, como otras, ha aportado su impronta para construir una comunidad muy rica cultural y socialmente”.

El acto finalizó con la colocación de una ofrenda floral al pie del Monumento al General San Martín en la intersección de avenida Luro y Mitre.