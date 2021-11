La inseguridad en Mar del Plata no es una novedad, en los últimos años creció la estadística y desde el Concejo Deliberante se solicitó la emergencia en esta materia. Sin embargo, las historias arruinadas por este flagelo, pocas veces suelen conocerse: el relato de una víctima se hizo viral y conmueve a todos.

Joaquín Esquivel es un joven de 19 años que, cuando cumplió los 18 recibió un regalo muy significativo para él: su padre –después de un gran esfuerzo- le regaló una moto para celebrar su mayoría de edad.

Ocurrió en la zona de Plaza Colón y su posteo, cargado de indignación se viralizó: “Perdón papá, pero estamos en Argentina”.

Joaquín utilizaba su moto para ir a la escuela, trabajar y pasear, pero en un descuido (de diez minutos) los dueños de lo ajeno se la llevaron y su reacción fue la de sentirse culpable.

A través de las redes sociales, el joven se expresó y –como si hubiera sido su culpa- se sintió avergonzado, sólo atinó a pedirle perdón a su padre.

“Perdón papá, pero estamos en Argentina y la moto que me regalaste para mí cumpleaños me la acaban de robar, me siento culpable porque sé que te costó, esfuerzo, sacrificio y tiempo sin ver a tu familia. Y acá estoy haciendo la denuncia con el corazón en mil pedazos, sabiendo que mañana no voy a tener mi herramienta para a la mañana ir a la escuela. A la tarde salir a cortar el pasto y a la noche salir de delivery. ME CORTARON LAS PIERNAS. PIDO QUE COMPARTAN POR FAVOR PARA QUE MI HERRAMIENTA DE TRABAJO APAREZCA”. Afirmó en su cuenta de Facebook.

En dialogo con Vía Mar del Plata, Joaquín explicó que la moto “Me la robaron el domingo. Llego al centro a un departamento a merendar con mi novia, y la dejé estacionada de la mano de en frente. La miraba cada 10 minutos y la moto estaba. Y cuando bajo 19:45 para volver a mi trabajo. Ya no estaba”.

La moto fue robada en Buenos Aires y Colón, en pleno centro de Mar del Plata, según explicó la víctima.

Además solicitó a las personas que la vean, que realicen la denuncia. Se trata de una Gilera Smash 110, con guardabarros color negro, la patente es 862-HPG.