Este miércoles, Mar del Plata también le dijo no al acuerdo porcino. Agrupaciones de todo el país realizaron acciones para decirle no al acuerdo porcino entre Argentina y China. Entre las tantas declaraciones de las personas que se sumaron a la manifestación hablamos con dos hermanas que decidieron hacerse veganas hace un año y nos cuentan cómo les mejoró la calidad de vida.

En Mar del Plata -como en otros lugares- la convocatoria fue realizada desde la coordinadora basta de falsas soluciones y tuvo lugar en la Catedral de la peatonal en donde colgaron banderas y dialogaron con los vecinos que circulaban por la zona.

Stefanía y Carolina se sumaron a las acciones de protesta que se realizaron en todo el país para decirle “No” al acuerdo porcino entre Argentina y China Stefanía Pérez

Este acuerdo que desencadenó las protestas, por lo que se conoce hasta ahora radicaría 25 megafactorias productoras de cerdos. Se espera producir 900 mil toneladas de carne destinadas exclusivamente al consumo de China, durante los próximos cuatro años.

En dialogo con Vía Mar del Plata, Stefanía Pérez explicó los argumentos: “Fue una manifestación nacional. Toda Argentina nos pusimos de acuerdo para movilizarnos en contra del acuerdo porcino con China. No queremos nuevas pandemias en el mundo, no queremos más muerte a seres inocentes y sintientes y tampoco queremos que nos escondan nada más. El futuro es nuestro, no lo destruyan”.

“El tema es producir carne porcina en territorio argentino para exportale a China, Argentina produciría nueve millones de toneladas de carne porcina y se la daría a China por muchos años. Todavía no se sabe si esa cifra es anual o qué. Los espacios donde estarían los mataderos son irrespirables, zonas donde no se puede vivir por el aire contaminado por los desechos de los animales. Éstos estarían medicados y comiendo alimento balanceado para engordar, horrible. Sin contar que esto traería enfermedades que pasan por un brote zoonotico de animales a personas y que inclusive China en el 2018 tuvo una enfermedad de los cerdos llamado peste porcina africana altamente contagiosa. También y muy importante es el derecho de los animales los cuales privan de su vida, los abusan y explotan sin pudor”, enfatizó la joven marplatense.

Además destacó que “en términos ambientales para elaborar un kilo de carne de cerdo se necesitan 15000 litros de agua dejando con escocés de ésta aquella zona del país”.

Y remarcó que “toda esta información es clandestina. Por eso en las redes tanto algunas organizaciones como personas que se sumaron individualmente nos propusimos acordar una fecha a nivel nacional para manifestar nuestro enojo y desacuerdo además de informar a la gente de la calle que no está enterada de nada”.

En la peatonal de Mar del Plata estuvieron además, activistas como Xrargentina y xrmdp, ecosdelmar y varios ciudadanos que apoyaron la causa.

¿Cómo se tomaron la protesta los peatones que pasaban por la Catedral?

“Muchas personas miraban, pedían fotos y algunos se paraban a preguntar, ignoraban esto por completo e incluso querían firmar para oponerse pero estas firmas están en la red, change.org es”, sintetizó Stefanía.

Ella y su hermana Carolina se hicieron veganas en medio de la pandemia y sumaban cuatro años como vegetarianas

Al ser consultada por la postura del resto de su familia, explicó que solo ella y su hermana son veganas. “Me gustaría que mi familia también pero no, tenemos una prima que está recién entrando en el vegetarianismo, pero el resto son chapados a la antigua o te dicen la clásica frase de que no pueden”.

Aunque aclaró que “respetan nuestra decisión y nos escuchan cuando tenemos que informar de algo, luego la decisión está en cada uno. Hay muchas personas que está muy desinformada y creen que siendo veganos no tendrán las suficientes proteínas o que es muy caro y es completamente falso los dos lados”.

“Nosotras vamos en contra de las industrias que se lucran con las modas. Un cartón de leche de almendras por ejemplo puede costarte $300 un litro y con comprar en una dietética suelto ya haces en casa la leche vegetal y con la ocara restante puedes hacer galletas o incluso queso. Ayudamos contando nuestras experiencias y conocimientos para que todo aquello que aprendimos de nuestros abuelos y que pasaron a nuestros padres se rompa y vean que en cada legumbre, fruta y verdura está lo que necesitamos. Está comprobado que somos menos propensos a tener diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares, entre otras”, aseveró Stefanía.

También resaltó que, además del tema moral, “cuando abres los ojos y ves cómo llega el producto animal a tu mesa, es algo que a nivel espiritual y ético es espantoso. Alimentarse de muerte y surgimiento cuando la naturaleza nos da vida para eso, es una decisión nuestra, más sabiendo que los animales sientes, sufren, aman, son madres, todo como nosotros, nos diferencian muy pocas cosas. Las personas se conmueven con películas como Tarzán pero después van a ver a los monos a zoológicos”.

¿Es fácil ser vegano en Mar del Plata?

“Nosotras empezamos a ser vegetarianas hace aproximadamente cuatro o cinco años y vegana hace recién un año. Hay muchas páginas en Instagram que difunden los temas de los derechos de los animales de acá de Mar del Plata, como los que te nombré anteriormente, también está Ángeles Verdes o Greenpeacemdp que muchas veces hacen charlas en vivo para quien esté interesado”, informó.

Y destacó que “del veganismo hay muchos emprendimientos que normalmente se juntan en ferias 100% veganas y que el dinero que juntan va a fundaciones como Los Callejeros del Regional que es un santuario de perros y creo que gatos o el refugio alado de aves que sufrieron heridas o cayeron del nido.Estas personas hacen postres, sandwiches, tortas...todo lo que puedas imaginar sin crueldad animal a buen precio, justamente el 5 de septiembre estarán en la Casa de Enfrente en 25 de Mayo”.

¿Por qué se hicieron veganas?

“Empezamos con el vegetarianismo porque la carne no nos gusta en sabor y no nos hacía bien a la salud, ya que digerirlo para el cuerpo humano es complicado, tampoco la leche nos agradaba. Producto animal solo comíamos huevos y queso, pero tras un despertar por así llamarlo, emocional y moral, comenzamos a darnos cuenta que no estaba bien hacer eso, es casi lo mismo y de un momento a otro decidimos dejarlo al 100%. No nos costó sinceramente, empezamos a reconstruirnos en la cocina, a conocer recetas nuevas y muy ricas, incluso personas que consumen carne cuando prueban nuestra comida se sorprenden porque el sabor es rico y saciante. Además de que personalmente pienso que si se ama a un perro ¿por qué no a un cerdo, una gallina o una vaca? Eso es especista y estamos en contra de eso así como tampoco somos racistas, todo se relaciona con como es uno como persona”, concluyó.