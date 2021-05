Dejar de comer carne o productos de origen animal ya no suena atípico ni resulta difícil. El vegetarianismo y el veganismo son dos tipos de alimentación que las personas, comprometidas, eligen cada vez más. Por eso, al momento de realizar este cambio, es importante acudir a los profesionales para evitar la falta de nutrientes y lograr una dieta completa.

“La alimentación tiene que ser variada y equilibrada, y además, adaptarse a cada persona”, indica Josefina Di Marzio Genta, licenciada en Nutrición (MP 4965), en diálogo con Vía País.

-Un estudio hecho por Kantar en 2019 reveló que un 9% de la población argentina es vegana o vegetariana. ¿En qué consisten estos tipos de alimentación?

-En este último tiempo y sobre todo en las últimas décadas se ha visto muchísimo el cambio de la gente a otro tipo de alimentación. En el caso del vegetarianismo, consiste en que la gente ha dejado el hábito de consumir carnes ya sea de vaca, pollo o cerdo para reemplazar esas proteínas o esos nutrientes con alimentos que no tienen carne, que pueden ser las legumbres. Los estudios han demostrado que se puede vivir tranquilamente con todos los nutrientes necesarios llevando ese tipo de alimentación. Algunos vegetarianos optan por incluir el huevo entonces se llaman ovovegetarianos. Otros incluyen lácteos y huevo, entonces son ovolactovegetarianos. Así, hay diferentes tipos dentro del vegetarianismo según como se maneje la persona.

Con respecto al veganismo, ya es otro tipo de alimentación. Pero además es una ideología y un estilo de vida, es una filosofía que abarca muchísimo más allá de la alimentación. No solamente es la forma de alimentarse, que es completamente libre de explotación animal y dejan de lado la carne, los huevos o los lácteos, sino que también cualquier tipo de alimentación que tenga en su composición la exposición del animal como si la persona lo explotara. También se deja afuera la industria y todo lo que tiene que ver con el uso del animal para nuestro beneficio. Por fuera de la alimentación, la persona puede llevarlo a la vestimenta sin usar, por ejemplo, cueros y lanas. Así también se ha visto el video del conejo Ralph por la exposición que tienen los animales para probar cosméticos y maquillajes. Por eso también los veganos lo adoptan y lo deciden como una forma de vivir y de ser.

Imagen ilustrativa veganismo. Foto: Gentileza Gentileza

-¿Qué debería tener en cuenta una persona cuando decide cambiar al vegetarianismo o al veganismo? Está la creencia de que pueden faltar nutrientes. ¿Esto es así o no?

-Los últimos papers que han salido desmitifican esto de que a una persona le pueden faltar nutrientes. Si la alimentación está bien planteada porque contiene todos los macronutrientes necesarios, no deberían faltar nutrientes. A veces se piensa que por ser vegetariano o vegano falta la B12, que es una de las vitaminas que más se nombra cuando una persona quiere cambiar la alimentación. La realidad es que hoy en día, cuando se piden los dosajes de B12 en una persona que come carne todos los días, también nos ha pasado que tienen déficit de esta vitamina tan importante. La alimentación tiene que ser variada y equilibrada, y adaptarse a las personas porque no es lo mismo en una persona superdeportista o en una persona sedentaria.

Antes se decía que en el vegetariano o vegano faltaba la B12 porque estaba en las carnes pero la realidad es que no tiene su origen en las carnes, sino que hay unas bacterias formadoras de esta vitamina que se encuentran generalmente en el pasto, en la tierra. Antes, cuando era mucho más natural la alimentación del animal, esa vitamina se encontraba en las carnes y era mucho más fácil poder incluirla en nuestra alimentación.Para quedarnos tranquilos y evitar cualquier tipo de patología, cansancio o falta de concentración, debemos incluir en nuestros análisis clínicos anuales el análisis de b12 y la homocisteína.

Josefina Di Marzio Genta: "La alimentación vegetariana o vegana debe adaptarse a cada persona". (Instagram/@nutricion.josefinadmg) | (Instagram/@nutricion.josefinadmg)

-¿Cómo influye el deporte en estos cambios de alimentación?

-El deporte depende de la persona y su horario. Además, no es lo mismo el deporte de fuerza, resistencia o velocidad. Siempre la alimentación se va a plantear según lo que haga uno en su vida, la comida antes y después de entrenar. No es que un vegetariano o vegano se va a quedar sin fuerza. Siempre tiene que ver la adaptación de la alimentación a la persona.

-¿Qué tan importante es recurrir al nutricionista al momento de cambiar los hábitos de alimentación?

-Muchas veces pasa que los adolescentes son más consciente y empáticos con otras especies y con el ambiente en general entonces por ahí deciden cambiar su alimentación o el estilo de vida. Es importante que al conocer una buena alimentación, sepas cómo plantearlo y llevarlo a cabo. Antes quizás se solía no desayunar o saltear alguna comida. Hoy en día se trata de concientizar para que no falten nutrientes ni energía. Es importante respetar lo que ha elegido la persona, y el acompañamiento de los padres cuando son muy chicos o adolescentes. Es fundamental también el apoyo médico. Más allá de la recomendación que pueda tener es importante respetar la decisión de la persona como así también los controles.

Josefina Di Marzio Genta: "Además de descubrir una forma de alimentarse, es una forma de descubrir sabores". (Instagram/@nutricion.josefinadmg) | (Instagram/@nutricion.josefinadmg)

-¿Qué no puede faltar en una dieta vegetariana y en una vegana?

-Además de descubrir una forma de alimentarse, es una forma de descubrir sabores. El vegano no necesita reemplazar porque es algo que eligió, pero sí se habla mucho del seitán, que vendría a ser la “carne”: es el gluten que se mezcla con harina y agua. Eso después se condimenta y se asemeja al pollo o la carne. Sirve cuando una persona está haciendo la transición y puede volver a sentir el placer que le daba la carne, aunque no quiere dejar su filosofía de lado. También pasa con el queso; cuando muchos se hacen veganos, utilizan el tofu, que es un alimento excelente. Además de proporcionar proteínas, a veces está suplementado con B12. Las legumbres también se usan. Son super naturales y llenas de proteínas y hierro, que a veces suele faltar en las dietas.

-¿Cuando hacemos estos cambios, el cuerpo puede manifestarlo?

-Sí, generalmente el cuerpo y la mente. A veces uno piensa que puede hacer esa alimentación pero después se da cuenta de que el estilo de vida no está funcionando, no le gusta o le ocasiona problemas sociales. Cuando una persona tiene una vida social muy activa, quizás de lunes a viernes llevan una dieta y durante sábado y domingo cambian porque no puede adaptar esa vida con los diferentes tipos de platos. La realidad es que no en todos lados se pueden encontrar estos alimentos. Igualmente, creo que va a ir avanzando porque contamos con un montón de opciones, pasa que todavía no están tan integradas en un restaurante normal. Con respecto al cuerpo, hay gente que encuentra un montón de energía que no conseguía comiendo carnes pero eso siempre depende del organismo. Todo cambio requiere esfuerzo y organización para adecuarlo.

-¿Qué le recomendarías a una persona que quiere ser vegana o vegetariana?

-Cuanta más información tenés, más libre sos para elegir. Pero es importante no recurrir a internet porque lo que sirve para una persona, para otra no. Generalmente el que busca por ahí, dura poco. Siempre hay que acudir a un profesional que tenga en cuenta los datos antropométricos, si querés subir o bajar de peso, formar masa muscular; hay distintos objetivos. Ambas son alimentaciones que se pueden hacer pero que tienen que ver mucho con lo motivado que uno esté a cambiar y con la voluntad que tenga.

La persona vegetariana no consume carnes.

Recetas vegetarianas y veganas fáciles de hacer

Milanesas veganas de tofu

Cortar el tofu en lonjas

Macerar con salsa de soja

Empanar con avena, polenta o pan rallado

Llevar al horno

Se pueden acompañar con una ensalada de legumbres

Hamburguesas caseras de garbanzos