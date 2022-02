Una insólita historia se volvió viral en las últimas horas. Una usuaria de Twitter relató la experiencia que debió vivir en Mar del Plata, en medio de sus vacaciones.

Es que a la joven le robaron su teléfono celular y para recuperarlo ofreció una recompensa con el único objetivo de encontrar a quien lo tenía y robárselo. La situación, además de peligrosa se convirtió en uno de los hechos más increíbles del verano.

ofreció 60 mil pesos de recompensa por su teléfono robado, pactó un encuentro y cuando lo tuvo en sus manos, salió corriendo Foto: Twitter: @kdiezdelvalle_

El hecho se dio a conocer cuando la turista oriunda de Tucumán publicó en Facebook: “Hola, soy de Tucumán. Estoy de vacaciones en Mardel y hoy me robaron un celular iPhone 12 Pro Max, blanco con funda transparente. Doy como recompensa $60 mil pesos. Necesito las fotos de mi sobrino, desde que nació hasta hoy. Solo en ese celular tengo todo de él y me está matando saber que no las voy a tener mas. Por favor, ayuda”.

El pedido se llenó de comentarios, pero todo se trataba de un “engaño” y el presunto ladrón cayó en la trampa. La joven pactó un encuentro con esa persona y logró recuperar el móvil sin tener que pagar.

“Me robaron el celular ayer en Mar del Plata en una verdulería. Dije que si me lo devolvía daba $60 mil de recompensa. Me pidieron el número por ‘las dudas’. A la noche me llamaron diciendo que ‘lo encontró’. Lo fui a buscar, me lo dieron y salí casi corriendo. Esta que te voy a dar recompensa gato hdp”, escribió Kati desde su cuenta de Twitter @kdiezdelvalle_.

De inmediato, la historia superó los 77 mil ‘Me Gusta’ y fue re tuiteada más de 1.500 veces.