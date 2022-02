El juez Santiago Martín hizo lugar a la medida cautelar impulsada por La Casa del Trabajador, a la cual se sumó el intendente, Guillermo Montenegro y distintas organizaciones ambientales, con lo que la empresa Equinor tiene prohibido comenzar la exploración en las costas bonaerenses en busca de petróleo.

En la resolución, se destacó que se hizo lugar “a la medida cautelar solicitada, y en consecuencia ordenando la inmediata suspensión de la aprobación del proyecto denominado “CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA OFFSHORE ARGENTINA: CUENCA ARGENTINA NORTE (ÁREAS CAN 108, CAN 100 Y CAN 114)” dispuesta por Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, ello hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos”.

En la resolución judicial se exige “hacer saber a la empresa EQUINOR ARGENTINA SA SUCURSAL ARGENTINA que atento lo resuelto en el día de la fecha, deberá ABSTENERSE de iniciarlas tareas de exploración vinculadas al proyecto referido hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones”.

El texto emitido por el Juez concluye: “Líbrese oficio a la nombrada a los fines de notificarle la presente resolución, el que se materializará a través de los autos “ORGANIZACION DE AMBIENTALISTASAUTOCONVOCADOS s/AMPARO LEY 16.986″ (Expte. nro. 70/2022). III)REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE al Estado Nacional, haciéndole saber que la notificación resultará válida para éstos autos y los demás conexos (acápite II de los antecedentes de esta resolución), y sigan los autos según su estado”.

En dialogo con Vía Mar del Plata, el abogado de La Casa del Trabajador (una de las entidades que presentó un recurso de amparo), Julio Hikkilo afirmó: “efectivamente, el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata hizo lugar a la medida cautelar que hemos solicitado desde La Casa del Trabajador y que ha sido acompañada por otras presentaciones. Ordenó la inmediata suspensión de la actividad explorativa en beneficio de Equinor Argentina”.

Además indicó que “la próxima semana veremos si el Gobierno Nacional acata esta decisión o decide apelarla. Mientras tanto, la actividad explorativa se encuentra suspendida por la medida cautelar”.

Hikkilo también manifestó: “Estamos muy contentos porque hicieron lugar a la medida solicitada, nos dieron la razón a los argumentos esgrimidos para que esta actividad, en la forma proyectada no se lleve a cabo a fin de resguardar la sostenibilidad y la sustentabilidad del medio ambiente”.