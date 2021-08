Este jueves, un grupo de vecinos y vecinas e integrantes de instituciones y organizaciones de la zona norte de Mar del Plata se reunirán en la Sociedad de Fomento del Barrio Parque Camet para presentar los resultados de la Encuesta sobre Violencia de género en ese sector de la ciudad y la carta elaborada colectivamente pidiendo “con urgencia la apertura de una sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia en la Zona Norte”.

Cabe destacar que en los siguientes días será presentada ante las autoridades municipales correspondientes, según destacaron las y los referentes que encabezan la iniciativa.

En dialogo con Vía Mar del Plata, Daniela Martínez Delfino, una de las vecinas de la zona norte y trabajadora social, explicó que “hace varios años que diferentes asociaciones, en diferentes momentos fueron planteando la necesidad de que haya una comisaría de la mujer en la zona norte, como existe una en el sur de nuestra ciudad o en Batán. Esto se debe a las grandes distancias que hay en nuestra ciudad y a las dificultades de muchas personas, víctimas de violencia en radicar la denuncia”.

En el mismo sentido destacó que “se tuvieron reuniones con diferentes instituciones, referentes, concejales, autoridades; cada colectivo fue gestionando como pudo y este año pudimos arribar a un trabajo en conjunto para sumar todas las voluntades y hacer con más fuerza este pedido, sin esperar que pase alguna desgracia resonante”.

Organizaciones sociales realizaron una encuesta que demuestra las dificultades que existen a la hora de denunciar casos de violencia de género. Via Mar del Plata

Los argumentos que se presentarán ante las autoridades están fundamentados en una encuesta realizada en los últimos días por parte de las organizaciones.

“Realizamos una encuesta a través de un formulario de Google, tomamos cuatro días para hacer un corte y tomar dato objetivos más allá de toda la experiencia que tiene la gente que trabaja en el territorio de acompañar a personas víctimas de violencia a radicar las denuncias. En esa encuesta confirmamos algunos hallazgos que tienen que ver con lo que se dice y se conoce acerca de la violencia de género que tiene que ver con una gran aceptación, en el 98% de las personas que respondieron para que haya una sede de la comisaría de la mujer”, afirmó Daniela Martínez.

Y destacó que “la primera pregunta es: si en los últimos años se había sufrido o conocían a alguna persona que hubiera sufrido una situación de violencia y en caso de responder que sí, si habían realizado la denuncia. De esa gente que realizó las denuncias, todos manifiestan las dificultades para llegar a la comisaría de la mujer y quienes no hicieron la denuncia, no lo hicieron por miedo o por distancia, por no poder ir a la comisaría de la mujer”.

Vecinos y vecinas de la zona norte realizaron una encuesta sobre violencia de género Via Mar del Plata

“Las autoridades nos dicen que las denuncias se reciben en las comisarías de la zona donde hay personal capacitado, eso no es así en la práctica porque en muchos casos no les reciben las denuncias, las revictimizan a las personas que quieren realizar las denuncias y no comprenden las dificultades que conlleva padecer situaciones de violencia, donde hay un montón de agregados. No es solo hacer la denuncia, sino la contención, la manera en la que se trata a la persona que va a realizar la denuncia y se la ayuda también a hacer la denuncia y para eso hace falta personal capacitado que hay en la comisaría de la mujer, así como zona sur tiene su sede de la comisaría de la mujer, zona norte debe tener una porque así es muy complicado, por las distancias llegar a Juan B. Justo”, concluyó.

Por último explicó que el reclamo es apoyado por: Red Juntos por Camet: escuelas provinciales y municipales de todos los niveles de zona norte (jardín 18, jardín Juanito Bosco, jardín 903, primarias 75, 22, 11, 17, secundarias 207, 217, 37, 15), Centro Educativo San Marcelino, biblioteca municipal, Centro de Salud Alto Camet y Félix U. Camet; Sociedad de Fomento Parque Camet, Las Dalias y Félix U. Camet, Defensoría general, organizaciones comunitarias como CCC, La Cámpora territorio; Mesa de trabajo ruta 11, Defensoría del Pueblo, foro de seguridad de comisaria XV, sociedades de fomento, compañeras de la Alerta de Género de los CBE de zona norte, Ecoasamblea. Además tenemos el apoyo de la Mesa de Genero Mar del Plata, el consejo de la niñez, la referente de políticas de género de la provincia de Buenos Aires y le acercamos el pedido a la Ministra de Género y Diversidades de la provincia de Buenos Aires.

Resultados de la encuesta:

El 72,4% de las personas censadas aseguró haber sufrido situaciones de violencia de género, mientras que el 27,6% respondió que no.

El 62,5% de las personas que afirmó no haber realizado la denuncia indicaron que fue por miedo, mientras que el 25% aseguró que no pudieron debido a la distancia y la imposibilidad de llegar a las comisarías y el 12,5% declaró desconocer dónde realizarla.

Datos aportados por las organizaciones de la zona norte de Mar del Plata Via Mar del Plata

Los resultados de la encuesta muestran que existe la voluntad de denunciar los casos de violencia de género, ya que más del 75% de quienes respondieron afirmaron que se radicó la denuncia, pese a que a más de la mitad le fue dificultoso llegar a la comisaría donde la realizaron. “Si a esto se le suma el dato de que del total de las denuncias realizadas, casi el 84% fueron hechas en la Comisaría de la Mujer y la Familia, queda claro que las mujeres y disidencias no les es indiferente dónde denunciar”, afirmaron los vecinos.