A través de un comunicado, la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, informó a todos sus adherentes y a la población en general que, fueron invitados a participar al lanzamiento de un programa desde PAMI junto a su Directora Luana Volnovich, acompañada por el Sec. Gral y Coord. de las Unidades de Gestión Local, Eugenio Garriga Lacaze, responsables de la atención de la salud de los Veteranos de la Guerra de Malvinas (VGM).

Aunque todo pareció muy bueno, los Veteranos expresaron que “en esta reunión no contamos con la posibilidad de poder expresar la problemática de las Provincias”. Recordemos que la Confederación cuenta con la representatividad de 20 provincias del país. (Buenos Aires, Chaco, Chubut , Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago Del Estero, Tierra Del Fuego y Tucumán).

“Cada anuncio de cualquier estamento político nos pone en alerta, más cuando se habla de salud, y en esta oportunidad se trata de un programa estadístico más que propone hacer una encuesta”, remarcaron.

Asimismo, explicaron el por qué de su posición. “Luego de la misma deben venir las soluciones inmediatas, y hoy en muchas provincias no contamos con atención médica, por lo tanto no creemos serio que se lance un programa más sin poder resolver a priori y con urgencia, la actualidad de los VGM”.

Rumbo a los 40 años de la gesta de Malvinas, los soldados exigen soluciones efectivas, palpables y serias. “Entendemos el ímpetu, el empuje de los funcionarios de PAMI y celebramos que así sea, pero también nos preocupa que todo quede en un mero intento de proponer algo sin un respaldo científico y coherente”.

A su vez, resaltaron que “Nosotros fuimos jóvenes cuando fuimos a defender nuestra Patria. Aprendimos a respetar y a ayudar a nuestros compañeros. Pedimos lo mismo a los funcionarios, sobre todo respeto y escucha”.

Muchos VGM volvieron con secuelas físicas y con estrés post traumático. A su vez, por muchos años, sufrieron el abandono del Estado. Por eso es importante abarcar la temática "salud" de manera coherente y responsable. Web

“No nos vamos a correr de este camino. Siempre vamos a defender nuestros derechos, estamos para acompañar desde la experiencia en 39 años de militancia. Es por eso que le solicitamos de forma inmediata más prestadores, una subgerencia con resolución efectiva, actualización de la resolución 191/05 y sus modificatorias”, indicaron. La mencionada resolución hace referencia al Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra de Malvinas y se encargaría de la atención de los afiliados, Veteranos de Guerra y su grupo familiar.

Para finalizar recordaron que “los Veteranos de la Guerra de Malvinas seguiremos en alerta y en movilización, sosteniendo como bandera la salud de los VGM y dejando en claro que a nuestros representantes los elegimos nosotros. El señor FILMUS no es referente de nuestro movimiento, es un actor político que respetamos, pero que no nos representa. Estamos abiertos al diálogo como lo hemos demostrado en cada comunicación que realizamos con los directivos de PAMI, pero también estamos firmes y defendemos nuestros DERECHOS GANADOS en la calle, la cual volveremos a ganar si es necesario, convencidos de que los mismos NO SE NEGOCIAN”.

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, participó de la conferencia con los VGM. Web

