Una profesora maipucina decidió utilizar sus redes sociales para el bien, creando una página de Instagram dedicado a concientizar sobre las infancias y adolescencias libres y respetadas. La mujer detrás de @redinfanciasmza es Claudia Lucero Velazquez.

Claudia es una profesora de educación Física especializada en salud, neurodesarrollo, y desarrollo infantil temprana con la mirada Pikleriana. Ha trabajado 28 años en el ámbito de atención temprana, discapacidad y educación especial en diferentes hospitales, consultorios y centros de salud de Mendoza. También dicta cátedras en la Fundación Rayuela.

El uso de redes

Claudia es una de las profesionales de la educación que apoya el trabajo interdisciplinario, ya que ella asegura que es importante para poder abordar a los niños, niñas y sus familias en forma integral. Por eso, durante la pandemia decidió profundizarse sobre el uso de la red y tecnologías.

Ella tiene en claro que cada niño tiene sus tiempos y ritmos propios para crecer y el juego libre como una parte fundamental de su desarrollo. Gentileza.

Allí se integró en otros grupos de profesionales para ayudarse y contenerse en ese tiempo tan complicados para los docentes. Fue a través de estas redes y con una amiga psicóloga, que nació la página de Instagram, por “la inquietud que siempre he tenido de buscar nuevos desafíos”.

“Fue muy interesante porque yo no tenía un Instagram ni sabía como se usaba pero la perseverancia que me activa para buscar soluciones a desafíos me fue llevando de a poco a aprender a usarlo junto con otras aplicaciones de diseño”, contó Claudia a Vía Mendoza.

Su contenido

La profe quiere que su página pueda ser disfrutada y leída por todos, desde un niño hasta un adulto. También busca que su contenido sea original, no algo que se pueda encontrar en cualquier parte de internet, sino es material que ella misma confecciona.

“Es temáticas de las infancias y adolescencias pero desde un punto de vista profundo y reflexivo y que tenga una narrativa sencilla y simple”, explicó Claudia.

Ella quiere resaltar que las infancias pueden crecer de una manera afectuosa, basadas en una crianza respetuosa, donde los tiempos y ritmos son únicos para cada niño. Además señala que los derechos son fundamentales, y deben ser cumplidos. Lo hace a través de la participación de las personas con sus vivencias, “que valen la pena ser vistas, historias de carne y hueso”, como dice Claudia.

Claudia se especializó en el desarrollo temprano infantil, dedicando mucho tiempo a los más pequeños. Gentileza.

“La realización de esta página es el deseo y vocación de aportar algunos puntos de vista basados en concepciones que aboguen por abordajes más amigables con los niños, más creativos, donde exista también el juego libre y éste sea capaz de elegir lo que quiere, donde se respeten sus libertades e intereses”, detalló la profesora.

Claudia resalta que se ha sorprendido con la repercusión de su Instagram, ya que tiene varios seguidores que se han unido a su red. “La intención es que sea bien amplio y llegar a todos y todas. Seguir haciendo red y promocionar, apostando a un estilo de abordaje”, expresó la maipucina.

Se puede visualizar el contenido de Claudia a través de su Instagram mediante este link. También sube posteos para dialogar sobre el arte, efemérides especiales, la actividad física y la naturaleza.

